Denver neobháji titul, do konferenčného finále postúpila Minnesota

NBA - 2. kolo play off



semifinále Východnej konferencie - 7. zápas:



New York Knicks - Indiana Pacers 109:130



/konečný stav série: 3:4, postúpila Indiana/







semifinále Západnej konferencie - 7. zápas:



Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 90:98



/konečný stav série: 3:4, postúpila Minnesota/

New York 20. mája (TASR) - Basketbalisti Denveru neobhája titul v NBA. Nuggets vyradila v 2. kole play off Minnesota, ktorá triumfovala na ich palubovke v rozhodujúcom siedmom súboji semifinále Západnej konferencie 98:90 a v sérii zvíťazila 4:3 na zápasy.Timberwolves prehrávali na začiatku tretej štvrtiny už o 20 bodov, postupne im to však začalo padať a do záverečnej periódy vstupovali s jednobodovým mankom. K triumfu prispeli 23 bodmi Jaden McDaniels a Karl-Anthony Towns, druhý menovaný si pripísal aj 12 doskokov. V drese domácich vyšlo nazmar 35 bodov Jamala Murrayho, o bod menej zaznamenal Nikola Jokič. Súperom Minnesoty v konferenčnom finále bude Dallas Mavericks.V siedmom súboji semifinále Východnej konferencie uspela Indiana na palubovke New York Knicks 130:109. Jej ďalším súperom bude suverénny víťaz základnej časti Boston Celtics.