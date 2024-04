Denver nestačil na San Antonio a prišiel o prvú priečku na západe

NBA - výsledky:



Philadelphia - Orlando 125:113,

Washington - Chicago 127:129,

Boston - Charlotte 131:98,

Cleveland - Indiana 129:120,

New York - Brooklyn 111:107,

Memphis - Los Angeles Lakers 120:123,

Miami - Toronto 125:103,

Minnesota - Atlanta 109:106,

Oklahoma City - Milwaukee 125:107,

San Antonio - Denver 121:120,

Dallas - Detroit 89:107,

Golden State - New Orleans 109:114,

Portland - Houston 107: 116,

Los Angeles Clippers - Utah 109:110,

Sacramento - Phoenix 107:108



New York 13. apríla (TASR) - Basketbalisti Denveru prekvapujúco prehrali na palubovke San Antonia 120:121 a prišli o prvú priečku Západnej konferencie NBA. Triumf Spurs režíroval Victor Wembanyama 34 bodmi a 12 doskokmi, Nuggets nestačilo 35 bodov Jamala Murrayho. Pred posledným hracím dňom základnej časti tak majú na čele západu tri tímy identický počet 56 víťazstiev a 25 prehier. V trojtabuľke má najlepšiu bilanciu Oklahoma City, druhá je Minnesota a Denver klesol na tretie miesto.V noci na sobotu bolo v hre všetkých 30 mužstiev. Oklahoma City doma zvládla duel proti druhému tímu východu Milwaukee 125:107. Uspela aj Minnesota, ktorá zdolala Atlantu 109:106. Hawks tak definitívne obsadia na východe 10. priečku a do play off sa dostanú iba cez dve víťazné stretnutia v play in vonku. Cleveland zvíťazil v dôležitom súboji proti Indiane 129:120 a získal priamu miestenku do play off. Sacramento naopak doma podľahlo v súboji tabuľkových susedov Phoenixu o jediný bod 107:108 a zosunulo sa na 9. priečku Západnej konferencie.