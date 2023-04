Denver nevyužil prvú šancu na postup, nepomohlo mu ani 43 bodov Jokiča

NBA - 1. kolo play off



Východná konferencia - 2. zápas:



New York Knicks - Cleveland Cavaliers 102:93



/stav série: 3:1/







Atlanta Hawks - Boston Celtics 121:129



/stav série: 1:3/







Západná konferencia - 2. zápasy:



Golden State Warriors - Sacramento Kings 126:125



/stav série: 2:2/







Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 114:108 pp



/stav série: 1:3/

New York 24. apríla (TASR) - Basketbalisti Denveru nevyužili prvú príležitosť na spečatenie postupu do 2. kola play off NBA. Vo štvrtom dueli 1. kola vyraďovacej fázy prehrali na palubovke Minnesoty Timberwolves 108:114 po predĺžení a ich súper znížil stav série na 1:3. Nuggets nepomohol ani výborný individuálny výkon Nikolu Jokiča, srbský pivot zaznamenal 43 bodov a 11 doskokov.Už iba jedno víťazstvo delí od postupu hráčov New Yorku Knicks. Tretí triumf pridali doma proti Clevelandu Cavaliers (102:93), nad ktorým vedú 3:1. Rovnako sa darí aj Bostonu Celtics proti Atlante Hawks.