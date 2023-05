Denver postúpil do finále konferencie, Boston si vynútil siedmy duel

NBA - 2. kolo play off



semifinále Východnej konferencie - 6. zápas:



Philadelphia - Boston 86:95



/stav série: 3:3/







semifinále Západnej konferencie - 6. zápas:



Phoenix - Denver 100:125



/konečný stav série: 2:4, Denver postúpil do finále konferencie/



New York 12. mája (TASR) - Basketbalisti Denveru sa ako prvý tím prebojovali do semifinále zámorskej NBA. V šiestom zápase 2. kola play off vyhrali na palubovke Phoenixu 125:100 a v sérii triumfovali 4:2. Boston si vynútil siedmy zápas v semifinále Východnej konferencie, keď uspel na pôde Philadelphie 95:86 a v sérii vyrovnal na 3:3.Denver sa prebojoval do finále Západnej konferencie opäť po troch rokoch. Ďalším triple-double k tomu prispel Nikola Jokič, ktorý k 32 bodom pridal 12 asistencií a 10 doskokov. V drese domácich Suns bol strelecky najúspešnejší Cameron Payne s 31 bodmi. Denver sa v ďalšom kole stretne s víťazom série medzi Golden State a LA Lakers (stav série 2:3), do finále NBA sa ešte nikdy v histórii nedostal.Philadelphia nevyužila na svojej palubovke možnosť ukončiť sériu s Bostonom. Hostia rozhodli o svojom víťazstve v záverečnej štvrtine (24:13), v ktorej Jayson Tatum nastrieľal 16 z celkovo 19 bodov. Najužitočnejší hráč základnej časti súťaže Joel Embiid mal v drese domácich 26 bodov a 10 doskokov. Rozhodujúci zápas série sa bude hrať v Bostone v nedeľu.