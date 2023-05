Denver postúpil prvýkrát do finále play off, LA Lakers zdolal 4:0

NBA - Západná konferencia, finále - 4. zápas:



Los Angeles Lakers - Denver Nuggets 111:113 (34:28, 39:30, 16:36, 22:19)



Najviac bodov: James 40 (10 doskokov), Davis 21 (14 doskokov), Reeves 17 - Jokič 30 (14 doskokov, 13 asistencií), Murray 25, Gordon 22, Porter 15 (10 asistencií)



/konečný stav série: 0:4, Denver postúpil do finále play off/

Los Angeles 23. mája (TASR) - Basketbalisti Denveru Nuggets postúpili prvýkrát v histórii do finále play off NBA. Vo štvrtom finálovom dueli Západnej konferencie zvíťazili na palubovke Los Angeles Lakers 113:111 a v celej sérii triumfovali 4:0. Srb Nikola Jokič zaznamenal triple double, na konto si pripísal 30 bodov, 14 doskokov a 13 asistencií.Najmä vďaka dvojnásobnému držiteľovi ceny MVP pre najužitočnejšieho hráča sa Denveru v druhom polčase podarilo zmazať 15-bodové manko. LeBron James mohol štyri sekundy pred záverečným klaksónom poslať duel do predĺženia, no jeho pokus zblokoval Aaron Gordon. Denver sa v dueli o titul stretne s Miami alebo Bostonom, Heat vedú vo finálovej sérii Východnej konferencie 3:0.," uviedol Jokič pre ESPN.Lakers nepomohlo ani 40 bodov LeBrona Jamesa, ktorý ich v prvom polčase zaznamenal 31, čo je jeho maximum v play off. Po neúspešnej sérii s Denverom pripustil, že jubilejná 20. sezóna v profilige bola možno jeho posledná. "," povedal 38-ročný James pre akreditované médiá.