Denver prehral s Minnesotou, New York zdolal Indianu

2. kolo play off NBA



semifinále Východnej konferencie - 1. zápas:



New York Knicks - Indiana Pacers 121:117



/stav série: 1:0/







semifinále Západnej konferencie - 2. zápas:



Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 80:106



/stav série: 0:2/

New Yrok 7. mája (TASR) - Basketbalisti Denveru podľahli v druhom semifinále Západnej konferencie NBA Minnesote 80:106 a v sérii prehrávajú už 0:2. Timberwolves rozhodli o triumfe na palubovke obhajcov titulu v úvodných dvoch štvrtinách, v ktorých si vypracovali vyše 20-bodový náskok. Anthony Edwards a Karl-Anthony Towns prispeli k úspechu hostí 27 bodmi.Hráči New Yorku zdolali v úvodnom semifinále Východnej konferencie Indianu 121:117. Ústrednou postavou Knicks bol Jalen Brunson, pripísal si na konto 43 bodov. Stal sa štvrtým basketbalistom v histórii profiligy, ktorý v štyroch zápasoch play off za sebou prekonal 40-bodovú hranicu. V minulosti sa to podarilo iba Jerrymu Westovi, Michaelevi Jordanovi a Bernardovi Kingovi.