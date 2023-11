Denver prehral v Houstone 104:107, do čela ligy Philadelphia

NBA - výsledky:



New York Knicks - Charlotte Hornets 129:107 (32:25, 32:29, 35:25, 30:28)



najviac bodov: Barrett 24, Randle 23, Brunson 20 - Ball 32, Richards 16, Miller 11







Brooklyn Nets - Washington Wizards 102:94 (30:15, 19:26, 29:31, 24:22)



najviac bodov: Bridges 27 (13 doskokov), C. Johnson 14, Dinwiddie 12 - Coulibaly 20, Kuzma 15, Avdija 14







Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies 101:105 (20:33, 25:19, 23:27, 33:26)



najviac bodov: George 26, Powell 20, Leonard 14 - Bane 27, Smart 17, Biyombo (12 doskokov) a Kennard po 13







Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 137:126 (38:27, 31:33, 31:39, 37:27)



najviac bodov: Maxey 50, Embiid 37 (13 doskokov), Harris 18 - Haliburton 25 (17 asistencií), Turner 22, Hield 16







Chicago Bulls - Detroit Pistons 119:108 (22:31, 33:19, 29:31, 35:27)



najviac bodov: DeRozan 29, Vučevič 21 (12 doskokov), LaVine 19 - Knox 18, Stewart 17 (11 doskokov), Burks 16







Houston Rockets - Denver Nuggets 107:104 (23:30, 23:20, 28:26, 33:28)



najviac bodov: VanVleet 26, Šengün 23, Jeff Green 15 - Jokič 36 (21 doskokov, 11 asistencií), Porter 25 (10 doskokov), Gordon 16







New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks 124:136 (27:34, 27:33, 31:42, 39:27)



najviac bodov: Ingram 20, Williamson 18, Daniels 17 - Irving 35, Dončič 30, Hardaway 15







San Antonio Spurs - Miami Heat 113:118 (29:15, 24:35, 31:32, 29:36)



najviac bodov: K. Johnson 20 (12 doskokov), Collins a Wembanyama (11 doskokov) po 18 - Robinson 26, Adebayo 24 (11 doskokov), Butler 19







Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder 99:111 (29:29, 30:25, 27:26, 13:31)



najviac bodov: Durant 28, Beal a Eubanks po 15 - Gilgeous-Alexander 35, Jalen Williams 31, Holmgren 18







Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves 110:116 (31:29, 20:25, 22:35, 37:27)



najviac bodov: Curry 38, Thompson 16, Šarič 11 (10 doskokov) - Edwards 33, Towns 21 (14 doskokov), McDaniels 13







Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers 116:110 (31:28, 25:29, 35:23, 25:30)



najviac bodov: Davis 30 (13 doskokov), Hačimura 19, Reddish a Reaves po 18 - Grant 23, Sharpe 19, Mays 15 (12 asistencií)

New York 13. novembra (TASR) - Basketbalisti Denveru prišli o vedúcu pozíciu v NBA. V noci na pondelok podľahli Houstonu na súperovej palubovke 104:107 a pripísali si druhú prehru v sezóne. Rockets zvíťazili šiestykrát v sérii a posunuli sa na 4. priečku Západnej konferencie. Do čela súťaže sa posunula Philadelphia, ktorá zdolala Indianu 137:126 a uspela ôsmykrát v rade.Denveru nestačil ani 4. triple double sezóny Nikolu Jokiča 36 bodov, 21 doskokov a 11 asistencií. Víťazná šnúra Houstonu je pre klub najdlhšia od januára 2021. "," pochvaľoval si Fred VanVleet, najlepší strelec víťazov s 26 bodmi.Vo Philadelphii zažiaril Tyrese Maxey, ktorý si pri víťazstve proti Indiane 137:126 zlepšil osobný rekord na 50 bodov. Úradujúci MVP ligy Joel Embiid ho doplnil 37 bodmi a 13 doskokmi. "," tešil sa po stretnutí Maxey.Hráči Sixers pritom nenastúpili na duel v ideálnom rozpoložení, deň predtým totiž člena základnej zostavy Kellyho Oubreho zrazilo pred jeho vlastným domom auto a vodič z miesta činu ušiel. Dvadsaťsedemročný krídelník utrpel zlomeninu rebier a ďalšie zranenia. Dĺžka jeho rehabilitácie je zatiaľ nejasná, no z nemocnice ho už prepustili. "," zhodnotil duel Embiid.Zatiaľ čo vo Philadelphii už začínajú zabúdať na ságu okolo dlhú dobu odkladanej výmeny Jamesa Hardena, Los Angeles Clippers po príchode hviezdneho tvorcu hry upadli do krízy. Prehrali aj štvrtý duel s Hardenom v zostave a to dokonca s najhorším tímom západu Memphisom doma 101:105. Grizzlies viedol Desmond Bane s 27 bodmi, za Clippers dal najviac bodov Paul George - 26. Ani jeden z hviezdneho tria Harden, Kawhi Leonard a Russell Westbrook sa nedostal ani na 15 bodov. "," priznal tréner Clippers Tyronn Lue.Dobrú formu ukazuje aj Minnesota, ktorá zvíťazila aj na palubovke Golden State 116:110 a po šiestom triumfe za sebou sa posunula už na 3. priečku Západnej konferencie. Warriors naopak neuspeli tretíkrát v sérii. Víťaznú šnúru natiahlo aj Miami a to na päť duelov, keď zvíťazilo v San Antoniu 118:113. Heat patrí 3. miesto na východe.