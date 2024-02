Denver prehral v Sacramente, súboj európskych pivotov pre Sabonisa

NBA - sumáre:



Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 121:127 (26:37, 30:36, 30:30, 35:24)

najviac bodov: Oubre 28 (12 doskokov), Harris 21, Hield 20 - Young 37, Okongwu 21, Bey 18 (11 doskokov)



Boston Celtics - Washington Wizards 133:129 (31:35, 33:36, 36:16, 33:42)

najviac bodov: Tatum 35 (10 doskokov), Porziňgis 34 (11 doskokov), Holiday 20 - Avdija (11 doskokov) a Kispert po 24, Coulibaly 21



Toronto Raptors - Houston Rockets 107:104 (34:20, 27:29, 27:22, 19:33)

najviac bodov: Quickley 25, Barrett 21, Pöltl 16 (13 doskokov) - Brooks 20, Whitmore 17, Holiday a Smith (11 doskokov) po 12



Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets 120:84 (31:17, 35:21, 33:25, 21:21)

najviac bodov: Lillard 26, Beasley 21, Portis 18 - Miller a Richards (11 doskokov) po 16, McGowens 15



Sacramento Kings - Denver Nuggets 135:106 (32:35, 35:22, 39:29, 29:20)

najviac bodov: Monk 23, Murray a Sabonis (17 doskokov, 10 asistencií) po 17 - Jokič 23, Gordon 14, Braun 13



Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans 139:122 (36:39, 51:35, 28:28, 24:20)

najviac bodov: Russell 30, Reaves 27, Hačimura a James (14 asistencií), po 21 - Williamson 30, Ingram 22, McCollum 19

Sacramento 10. februára (TASR) - Obhajcovia titulu v basketbalovej NBA Denver Nuggets prehrali v noci na sobotu na palubovke Sacramenta Kings 106:135. Súboj európskych pivotov sa tak skončil v prospech Domantasa Sabonisa, Litovec si pripísal triple double 17 bodov, 17 doskokov a 10 asistencií. Denveru nestačilo 23 bodov, 8 doskokov a 7 asistencií Srba Nikolu Jokiča.Los Angeles doma zdolali hráčov New Orleans Pelicans 139:122. Už v prvom polčase dali 87 bodov a v druhej štvrtine nastrieľali 51, čím vyrovnali klubový rekord.Sabonis si zapísal 16. trojitý dvojciferný zápis v sezóne, o jeden predstihol v tejto štatistike Jokiča a osamostatnil sa na čele ligy.vyjadril spokojnosť Sabonis podľa AP.Tréner Denveru našiel príčinu neúspechu v stratách, ktoré viedli k 37 bodom súpera.pripustil Mike Malone. Denver sa v mimoriadne nabitom čele tabuľky Západnej konferencie zosunul na 4. priečku, no stráca iba pol duelu na vedúcu Minnesotu. Sacramento je šieste o päť stretnutí späť.Na triumfe Lakers mal hlavnú zásluhu D'Angelo Russell, ktorý pre problémy s kolenom vynechal jeden zápas. Pripísal si 30 bodov, keď premenil 6 trojok. "" nestačilo 30 bodov Ziona Williamsona a ukončili sériu štyroch triumfov. "" pochvaľoval si Russell, o ktorom sa špekulovalo, že by mohol pred uzávierkou výmien tím opustiť, no Lakers napokon nepristúpili k žiadnej zmene v kádri. Na západe im však stále patrí až 9. priečka, ktorá znamená účasť v play in.Najlepší tím ligy Boston sa pretrápil k triumfu proti druhému najhoršiemu tímu súťaže Washingtonu 133:129. Na čele východu má náskok päť duelov pred Clevelandom. V súboji mužstiev z rozdielnych konferencií nachádzajúcich sa tesne pod čiarou postupu do vyraďovačky Toronto tesne zvíťazilo nad Houstonom 107:104. Raptors na 12. mieste východu naďalej strácajú štyri stretnutia na desiatu Atlantu, ktorá uspela vo Philadelphii 127:121. Rockets sú na 12. priečke na západe o dve stretnutia za Utahom.