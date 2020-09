Denver sa prebojoval do semifinále Západnej konferencie

NBA - 2. kolo play off



semifinále Východnej konferencie



druhý zápas:



Toronto - Boston 99:102



/stav série: 0:2/







1. kolo play off



štvrťfinále Západnej konferencie



siedmy zápas



Denver - Utah 80:78



/konečný výsledok série: 4:3, Denver postúpil do konferenčného semifinále/



Orlando 2. septembra (TASR) - Basketbalisti Denveru Nuggets sa prebojovali do semifinále Západnej konferencie NBA. V rozhodujúcom siedmom dueli 1. kola play off zdolali v noci na stredu Utah Jazz 80:78 a v celej sérii triumfovali 4:3 na zápasy.V sérii 2. kola play off vedú hráči Bostonu nad obhajcom titulu Torontom už 2:0 na zápasy. Celtics zvíťazili nad Raptors aj v druhom vzájomnom súboji, tentoraz 102:99. Jayson Tatum sa pod výhru podpísal 34 bodmi.