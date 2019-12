Denver uspel siedmykrát v rade, Jokičov siedmy triple double v sezóne

CLEVELAND CAVALIERS - ATLANTA HAWKS 121:118 (42:32, 29:32, 23:30, 27:24) Najviac bodov: Sexton 25, Garland 21, Love 20 - Trae Young 3% (11 asistencií, 5 trojok), J. Collins 27 (10 doskokov), Hunter 23



DETROIT PISTONS - PHILADELPHIA 76ERS 109:125 (23:30, 29:30, 34:34, 23:31) Najviac bodov: Drummond 27, Rose 16, Mychajľuk 13 - T. Harris 35, Korkmaz 21, Embiid 2O



INDIANA PACERS - TORONTO RAPTORS 120:115 pp (30:19, 24:25, 24:35, 29:28 - 13:8) Najviac bodov: Warren a M. Turner (5 trojok) po 24, A. Holiday 19 (10 asistencií, 5 trojok) - Lowry 30 (5 trojok), Ibaka 23, VanVleet 21 (11 asistencií)



NEW YORK KNICKS - WASHINGTON WIZARDS 115:121 (37:32, 27:31, 27:31, 24:27) Najviac bodov: Randle 35, Dotson 19 (5 trojok), Barrett 18 - Beal 30, T. Brown 26, I. Smith 17



ORLANDO MAGIC - CHICAGO BULLS 103:95 (28:28, 23:26, 32:27, 20:14) Najviac bodov: Ross 26 (6 trojok), Vučevič 21, A. Gordon 16 (11 doskokov) - LaVine 26, Satoranský 20, Markkanen 10



MIAMI HEAT - UTAH JAZZ 107:104 (32:28, 21:24, 23:29, 31:23) Najviac bodov: Butler 20, Adebayo 18 (12 doskokov), Herro 17 - Ingles 27 (7 trojok), Bojan Bogdanovič 19, Gobert 18 (20 doskokov)



MEMPHIS GRIZZLIES - SAN ANTONIO SPURS 115:145 (31:46, 30:26, 28:36, 26:37) Najviac bodov: Jaren Jackson 22 (6 trojok), Morant 18 (12 doskokov), Valančiunas 18 - Aldridge 40, DeRozan 26 (10 asistencií), Lyles 17



PHOENIX SUNS - DENVER NUGGETS 111:113 (22:34, 27:22, 32:26, 30:31) Najviac bodov: Rubio 21, Oubre 14, Šarič a Kaminsky po 13 - J. Murray 28, Jokič 22 (12 doskokov, 10 asistencií), Barton 13



PORTLAND TRAIL BLAZERS - NEW ORLEANS PELICANS 94:102 (31:31, 25:23, 21:28, 17:20) Najviac bodov: Anthony 23, McCollum 20, Lillard 18 - Jrue Holiday 21, Ingram 19 (11 doskokov), Redick 16



SACRAMENTO KINGS - HOUSTON ROCKETS 104:113 (21:37, 36:28, 22:32, 25:16) Najviac bodov: Fox 31, Holmes (13 doskokov) a Ariza po 12 - Harden 34, Westbrook 28, Capela 15 (14 doskokov)



GOLDEN STATE WARRIORS - MINNESOTA TIMBERWOLVES 113:104 (22:22, 35:21, 27:24, 29:37) Najviac bodov: Russell 30 (5 trojok), Burks 25, Lee 14 - Wiggins 22, McLaughlin 19, Teague 12



New York 24. decembra (TASR) - Basketbalisti Philadelphie zvíťazili v noci na utorok v NBA v Detroite 125:109. Domácich potiahol Tobias Harris s 35 bodmi. Ben Simmons dosiahol triple double za 16 bodov, 13 doskokov a 17 asistencií. Detroit prehral piatykrát za sebou.Do dobrej formy sa dostávajú hráči Denveru Nuggets, ktorí vyhrali o dva body na palubovke Phoenixu a pripísali si už siedmy triumf v sérii. Tradičný líder hráčov z Colorada Nikola Jokič si pripísal siedmy triple double v sezóne - 22 bodov, 12 doskokov a 10 asistencií. Rozhodujúci kôš zaznamenal 3,2 sekundy pred koncom Jamal Murray.povedal tréner Denveru Mike Malone.Obhajca titulu z Toronta napriek rozsiahlej maródke predvádzal v lige obdivuhodné výkony a ťahal päťzápasovú víťaznú šnúru, no predĺženie v Indiane bolo už nad jeho sily. S týmto súperom prehrali Raptors prvýkrát od sezóny 2011/12.povedal podľa TSN najlepší strelec hostí aj zápasu Kyle Lowry, ktorý dal 30 bodov.Houston dosiahol štvrtý triumf za sebou, keď zdolal domáce Sacramento 113:104. James Harden nazbieral v drese Rockets 34 bodov, Russell Westbrook pridal ďalších 28.Damian Lillard z Portlandu minul všetkých 10 trojkových pokusov a jeho tím bojujúci o play off prekvapujúco prehral s New Orleansom 94:102. San Antonio vysoko zvíťazilo v Memphise, keď si sezónne maximum 40 bodov vytvoril pivot LaMarcus Aldridge. Spurs sú prví pod čiarou postupu do play off v Západnej konferencii o jeden zápas za Portlandom.Najťažšiu krízu prežíva Minnesota, ktorá bez Karla-Anthonyho Townsa prehrala s posledným tímom na západe Golden State a neuspela už v 11 zápasoch.