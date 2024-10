Denver uspel v Brooklyne 144:139 pp, triple double v podaní Jokiča

NBA - výsledky:



Brooklyn - Denver 139:144 pp, Minnesota - Dallas 114:120, Utah - Sacramento 96:113, Golden State - New Orleans 124:106

New York 30. októbra (TASR) - Basketbalisti Denveru vyhrali v noci na stredu v zámorskej NBA na palubovke Brooklynu 144:139 po predĺžení. Hviezdny Nikola Jokič sa na tom podieľal triple double, keď zaznamenal 29 bodov, 18 doskokov a 16 asistencií. Dallas a Golden State dosiahli tretie víťazstvá v sezóne. Mavericks zdolali Minnesotu 120:114, Warriors triumfovali nad New Orleans 124:106.Šampióni z roku 2023 po dve prehrách v úvode ročníka dosiahli druhé víťazstvo po predĺžení. Jokič v štvrtom stretnutí dosiahol druhý trojitý dvojciferný zápis. V drese Nuggets mali až štyria hráči na konte viac ako 20 bodov. Nets nepomohlo ani 28 bodov Dennisa Schrödera.Dallas potiahla tradičná dvojica Kyrie Irving s Lukom Dončičom. Slovinec dosiahol 24 bodov, jeho spoluhráč mal o jedenásť viac. Mavericks tak nadviazali na minuloročné play off, keď vo finále Západnej konferencie zdolali Minnesotu 4:1 na zápasy. Timberwolves nepotvrdili víťazstvá so Sacramentom a Torontom. Nestačil im k tomu ani výkon Anthonyho Edwardsa, ktorý bol s 37 bodmi najlepším strelcom duelu.V úvode sezóny má formu aj Golden State. Buddy Hield zaznamenal sezónne maximum 28 bodov, Lindy Waters mal o sedem menej. Warriors mali pritom na začiatku druhej štvrtiny dvadsaťbodové manko (14:34). Domáci uspeli aj bez dvojice Stephen Curry a Andrew Wiggins, ktorí absentovali pre zranenia.