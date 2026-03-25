Denver v dráme zvíťazil vo Phoenixe, rozhodol Jokič
Jokič, ktorý premenil víťazný dvojbodový kôš 11 sekúnd pred koncom, celkovo nazbieral 23 bodov, 17 doskokov i asistencií.
Autor TASR
Washington 25. marca (TASR) - Basketbalisti Denveru zvíťazili v noci na stredu v dramatickom súboji tímov Západnej konferencie NBA na palubovke Phoenixu 125:123. Ťahúňom víťazov bol ako tradične Nikola Jokič, ktorý premenil víťazný dvojbodový kôš 11 sekúnd pred koncom. Celkovo nazbieral 23 bodov, 17 doskokov i asistencií, pričom v asistenciách si vyrovnal sezónne maximum.
Jokič dosiahol na tri trojciferné ukazovatele 29.-krát v sezóne, čo je rekord ligy. Nuggets preskočili v tabuľke západu Minnesotu a sú štvrtí. Phoenix je na 7. priečke a na šiesty Houston stráca štyri zápasy. Vzdialila sa mu tak možnosť vyhnutia sa play in a postupu do play off priamo. „Dnes sme urobili veľa zrelých rozhodnutí a dobre sme realizovali útočné akcie. Loptu dostávali správni ľudia na tých správnych miestach. Aj v rozhodujúcej akcii sa Jamal Murray na rozohrávke neunáhlil, a to nie je jednoduché. Nikola bol neskutočný, hral mimoriadne efektívne a každého na ihrisku dokázal vtiahnuť do hry,“ pochvaľoval si kouč Denveru David Adelman.
Donovan Mitchell riadil 42 bodmi triumf Clevelandu nad Orlandom 136:131. Hráči Magic v kľúčovej fáze sezóny stratili formu a prehrali šiesty duel v sérii. Vo Východnej konferencii im patrí 8. priečka, na šiestu Atlantu a priamy postup do play off strácajú dve stretnutia. Cleveland je na východe štvrtý.
NBA - sumáre:
Charlotte Hornets - Sacramento Kings 134:90 (34:25, 38:22, 41:29, 21:14)
najviac bodov: White 27, Ball 20, Diabate 17 (11 doskokov) - Plowden 22, Carter 18, Raynaud 16
New York Knicks - New Orleans Pelicans 121:116 (42:28, 24:32, 27:32, 28:24)
najviac bodov: Brunson 32, Anunoby 21, Towns 21 (14 doskokov) - Williamson 22, Fears 21, Bey 18
Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 136:131 (32:39, 40:29, 33:29, 31:34)
najviac bodov: Mitchell 42, Harden 26, Merrill a Mobley po 19 - Banchero 36, Da Silva 18, Bane a Cain po 17
Phoenix Suns - Denver Nuggets 123:125 (35:28, 22:39, 38:30, 28:28)
najviac bodov: Booker 22, Allen 21, Green 21 - Jokič 23 (17 doskokov a asistencií), Murray 21, Hardaway 18
