Denver vedie už 3:0, Atlanta znížila sériu s Bostonom na 1:2

NBA - 1. kolo play off



Východná konferencia - 3. zápasy



Atlanta Hawks - Boston Celtics 130:122 (33:37, 41:30, 26:26, 30:29)



najviac bodov: Young 32, D. Murray 25, Bey a Bogdanovič po 15 - Tatum 29, Smart 24, Brogdon 17



/stav série: 1:2/







New York Knicks - Cleveland Cavaliers 99:79 (17:17, 28:15, 27:23, 27:24)



najviac bodov: Brunson 21, Barrett 19, Hart 13 - Mitchell 22, LeVert 17, Mobley (10 doskokov) a Garland po 10



/stav série: 2:1/







Západná konferencia - 3. zápas



Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 111:120 (28:28, 27:33, 33:33, 23:26)



najviac bodov: Edwards 36, Towns 27, Gobert 18 (10 doskokov) - Porter 25, Jokič 20 (12 asistencií, 11 doskokov), J. Murray 18



/stav série 0:3/

New York 22. apríla (TASR) - Basketbalistov Denveru delí jeden triumf od postupu do 2. kola play off NBA. Na ihrisku Minnesoty zvíťazili 120:111 a vedú v sérii 3:0 na zápasy. Najviac bodov dal za víťazov Michael Porter (25), Nikola Jokič zaznamenal triple double za 20 bodov, 12 asistencií a 11 doskokov. New York si poradil doma s Clevelandom 99:79 a ujal sa vedenia 2:1 na zápasy. Atlanta taktiež uhájila domácu palubovku a po triumfe nad Bostonom 130:122 znížila na 1:2.Nuggets ako nasadená jednotka na západe ukázali kvalitu svojho kádru, keď ich kompletná základná päťka skončila v dvojciferných číslach a lavička prekonala súpera v pomere 29:10. Ako tradične však vyčnieval Jokič, ktorý tri trojciferné ukazovatele zaznamenal vo vyraďovačke siedmykrát v kariére.povedal po stretnutí srbský pivot podľa AP. Spokojný s výkonom mužstva mohol byť aj tréner Mike Malone.Finalistovi minulého ročníka Bostonu nestačilo v Atlante ani 21 premenených trojkových pokusov. Hawks prekonali súpera v doskakovaní 48:29, činilo sa však aj rozohrávačske duo. Trae Young nazbieral 32 bodov, Dejounte Murray 25. Stali sa vôbec prvou dvojicou v drese Hawks od roku 1966, ktorá si v play off zapísala aspoň 25 bodov, 5 doskokov a 5 asistencií. Predtým to dokázali Lenny Wilkens a Bill Bridges v čase, keď klub ešte sídlil v St. Louis.pochvaľoval si kouč domácich Quin Snyder.Zlý večer zažili Cavaliers, ktorý ako vôbec prvý tím v sezóne neprekonali hranicu 80 bodov. Trpký návrat do rodného mesta tak zažil líder hostí Donovan Mitchell, ktorý bol s 22 bodmi najlepším strelcom duelu.pokúsil sa čo najskôr hodiť za hlavu neúspešné vystúpenie Mitchell.