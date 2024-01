Denver zdolal Indianu 117:109, Lillard rozhodol o triumfe Milwaukee

NBA-sumáre:



Denver Nuggets - Indiana Pacers 117:109 (28:28, 32:29, 29:27, 28:25)



najviac bodov: Jokič 25 (12 doskokov), Murray a Porter po 25 - Brown 18 (10 doskokov), Hield 16, Jackson 12







Miami Heat - Charlotte Hornets 104:87 (26:16, 26:15, 25:30, 27:26)



najviac bodov: Adebayo 24 (10 doskokov), Herro 21, Robinson 19 - Rozier 26, Ball 21 (10 doskokov), Bridges 20







Milwaukee Bucks - Sacramento Kings 143:142 pp (32:37, 36:29, 27:25, 33:37, 15:14)



najviac bodov: Lillard 29, Antetokounmpo 27 (10 doskokov a 10 asistencií), Beasley 23 - Fox 32, Monk 28, Huerter 26 (10 doskokov)







Minnesota Timberwolves - Los Angeles Clippers 109:105 (29:19, 17:26, 35:23, 28:37)



najviac bodov: Edwards 33, Towns 17, Gobert 15 (18 doskokov) - Leonard 26, Powell 24, George 16







Portland Trail Blazers - Phoenix Suns 116:127 (33:31, 28:40, 31:35, 24:21)



najviac bodov: Henderson 33, Simons 28, Reath 17 - Booker 34, Beal 23, Durant 21



New York 15. januára (TASR) - Basketbalisti Denveru zdolali v zámorskej NBA Indianu 117:109. Domácich potiahol najmä srbský basketbalista Nikola Jokič, keď zaznamenal 25 bodov, 12 doskokov a 9 asistencií.Dramatický duel medzi Milwaukee a Sacramentom rozhodol Damian Lillard, keď v predĺžení premenil svoj trojkový pokus spolu so záverečnou sirénou. Bucks zvíťazili 143:142. Kings viedli v predĺžení o štyri body, ale Brook Lopez najskôr premenenou trojkou upravil na 140:141, pričom do konca zostávalo 11,5 sekundy. De'Aaron Fox následne premenil jeden trestný hod, no Lillard potom presným hodom rozhodol. "citovala Lillarda agentúra AP.Miami zvíťazilo nad Charlotte 104:87, Bam Adebayo zaznamenal 24 bodov, 10 doskokov a 7 asistencií.