Denver zdolal Memphis 122:109 a zaistil si priamy postup do play off

sumáre NBA:



Charlotte Hornets - Orlando Magic 128:101 (20:28, 40:22, 27:32, 31:19)

Najviac bodov: Ball 26, Rozier 22, Oubre 16 - Okeke 20, Wagner 17, Brazdeikis 12



Milwaukee Bucks - Boston Celtics 127:121 (36:29, 33:30, 33:38, 25:24)

Najviac bodov: Antetokunmpo 29 (11 doskokov), Holiday 29, Middleton 22 - Smart 29, Brown 22 (10 doskokov, 11 asistencií), Theis 22



Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 119:114 (26:33, 30:27, 31:25, 32:29)

Najviac bodov: Siakam 37 (11 doskokov, 12 asistencií), Trent 30, Achiuwa 20 - Embiid 30 (10 doskokov), Maxey 22, Green 18



Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs 127:121 (30:35, 34:22, 33:25, 30:39)

Najviac bodov: Edwards 49, Towns 21 (13 doskokov), Beasley 11 - Johnson 20, Vassell 18, Pöltl 15 (17 doskokov)



New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers 127:94 (33:28, 32:24, 26:24, 26:18)

Najviac bodov: McCollum 23, Hernangomez 17 (14 doskokov), Valančiunas 14 - Eubanks 20, Elleby 17, Perry 15



Denver Nuggets - Memphis Grizzlies 122:109 (34:30, 36:23, 35:25, 17:31)

Najviac bodov: Jokič 35 (16 doskokov), Gordon 22, Barton 16 - Bane 14, Brooks 12, Williams 12



Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 128:112 (27:32, 38:30, 26:22, 37:28)

Najviac bodov: Thompson 33, Poole 19 (11 asistencií), Wiggins 17 - Horton-Tucker 40, Monk 24, Howard 16 (12 doskokov)

New York 8. apríla (TASR) - Basketbalisti Denveru Nuggets zdolali v noci na piatok v zámorskej NBA Memphis Grizzlies 122:109 a zabezpečili si účasť v najlepšej šestke v Západnej konferencii znamenajúcej priamy postup do play off. Vyhli sa tak bojom v play in. Nikola Jokič prispel k výhre 35 bodmi a 16 doskokmi.Dvadsaťsedemročný Srb sa stal prvým hráčom v histórii NBA, ktorý získal v jednej sezóne 2000 bodov, 1000 doskokov a 500 asistencií. "," nešetril chválou tréner Denveru Michael Malone, ktorého citoval oficiálny web zámorskej profiligy. Nuggets si zahrajú play off vo štvrtej sezóne za sebou.Prvé a druhé miesto na západe majú už zaistené Phoenix a Memphis, k zisku tretieho sa priblížili hráči Golden State, ktorí si s Los Angeles Lakers poradili 128:12. O výhru sa zaslúžil 33 bodmi najmä Klay Thompson. Postupovú šestku dopĺňajú Dallas a Utah.Priamy súboj o druhú pozíciu vo Východnej konferencii zvládol obhajca titulu z Milwaukee, keď zdolal Boston 127:121. Hosťom nepomohol ani triple double Jaylena Browna (22 bodov, 10 doskokov, 11 asistencií). "Bolo by to ľahšie, keby sme nezačali brániť až v záverečnej štvrtine, no stalo sa. Teší ma naša forma," uviedol po stretnutí domáci Khris Middleton, autor 22 bodov. Úradujúci šampióni majú duel k dobru, no do boja o pozíciu za istým víťazom na východe Miami Heat môže zasiahnuť ešte Philadelphia. Okrem tohto kvarteta má play off poistené aj Toronto, ktoré zdolalo v noci na domácej palubovke práve 76ers 119:114, a Chicago.Pri triumfe Raptors bol kľúčový Pascal Siakam s 37 bodmi, 12 asistenciami a 11 doskokmi. Dosiahol tak tretie triple double v profiligovej kariére. "," poznamenal kamerunský basketbalista.V oboch konferenciách je rozhodnuté aj o ôsmich účastníkoch play in. Všetkých okrem Minnesoty čakajú ešte dve stretnutia základnej časti.