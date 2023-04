Denver zdolal Minnesotu 112:109 a postúpil, ďalej ide aj Phoenix

5. zápas 1. kola Východnej konferencie:



Boston Celtics - Atlanta Hawks 117:119 /stav série 3:2/







5. zápasy 1. kola Západnej konferencie:



Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 112:109 /konečný stav série 4:1, postúpil Denver/



Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 136:130 /konečný stav série 4:1, postúpil Phoenix/

New York 26. apríla (TASR) - Basketbalisti Denveru Nuggets zvíťazili v piatom stretnutí 1. kola play off zámorskej NBA nad Minnesotou Timberwolves 112:109 a celú sériu vyhrali 4:1 na zápasy. Výrazne sa o to pričinil Nikola Jokič, ktorý zaznamenal triple-double za 28 bodov, 17 doskokov a dvanásť asistencií. Jamal Murray pridal 35 bodov.Postúpili aj Phoenix Suns, ktorí zdolali v piatom súboji 1. kola Los Angeles Clippers 136:130 a v sérii triumfovali taktiež 4:1. V semifinále Západnej konferencie narazia na Denver. Na východe nevyužil Boston prvú šancu rozhodnúť a po domácej prehre 117:119 s Atlantou Hawks vedie už len 3:2 na zápasy. V drese hostí nazbieral Trae Young 38 bodov.