Denver zdolal Oklahomu 119:107 a vyrovnal stav série na 3:3

semifinále Západnej konferencie - šiesty zápas:



Denver Nuggets - Ohlahoma City Thunder 119:107



/stav série: 3:3/





New York 16. mája (TASR) - Basketbalisti Denveru Nuggets zvíťazili v šiestom zápase semifinále play off Západnej konferencie zámorskej NBA nad Oklahomou City Thunder 119:107 a vyrovnali stav série na 3:3. Ústrednou postavou domácich bol Jamal Murray, ktorý zaznamenal 25 bodov.„Dnes rozhodli pravdepodobne obrana, detaily a doskoky. Postrážili sme si to, lebo sme vedeli ako útočia z doskokov. Taktiež sme minimalizovali straty lôpt. Siedmy zápas bude určite zaujímavé sledovať,“ uviedol Nikola Jokič podľa agentúry AP.V základnej časti tímy zaznamenali nerozhodnú bilanciu 2:2 vo vzájomných zápasoch. „Je to buď-alebo. Presne pre tieto momenty športujete, pre toto sme celý život tvrdo pracovali. Buď budeme pokračovať, alebo sa náš sen skončí. Takže na ihrisku necháme všetko a prijmeme výsledok, akýkoľvek bude,“ vyjadril sa líder Oklahomy Shai Gilgeous-Alexander.