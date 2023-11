Denver zvíťazil nad Houstonom 134:124, Jokič zaznamenal triple-double

výsledky NBA:



Detroit - Los Angeles Lakers 107:133

Orlando - Washington 139:120

Toronto - Phoenix 112:105

Memphis - Utah 105:91

New Orleans - Philadelphia 124:114

Denver - Houston 134:124

Sacramento - Los Angeles Clippers 117:131

New York 30. novembra (TASR) - Basketbalisti Denveru Nuggets zvíťazili v noci na štvrtok v NBA nad Houstonom Rockets 134:124. Ústrednou postavou obhajcov majstrovských prsteňov bol Srb Nikola Jokič, ktorý zaznamenal triple-double. Na konto si pripísal 32 bodov, 15 asistencií a 10 doskokov.Po 11-zápasovej pauze zavinenej zranením zadného stehenného svalu sa do zostavy Denveru vrátil Jamal Murray a do štatistík mu pribudlo 16 bodov. Prvé domáce víťazstvo v sezóne slávil Memphis, ktorý aj vďaka 20 bodom Jarena Jacksona jr. zdolal Utah 105:91.