Denver zvíťazil o bod v Sacramente, Detroit po predĺžení nad Miami

NBA - sumáre:



Detroit Pistons - Miami Heat 125:124 pp (33:32, 30:27, 34:22, 17:33 - 11:10)



najviac bodov: Beasley 28, Cunningham 20 (18 asistencií, 11 doskokov), Thompson 19 - Butler 35 (19 doskokov, 10 asistencií), Herro 23, Adebayo 15







Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers 108:121 (23:31, 26:23, 30:41, 29:26)



najviac bodov: Bridges 24, Richards 19, Ball 15 (11 asistencií) - Maxey 40, George 33, Oubre 19







Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers 101:130 (17:37, 23:35, 37:32, 24:26)



najviac bodov: C. Johnson 22, Sharpe 15, Wilson 13 - Mobley 21, LeVert 19, Mitchell 18







Toronto Raptors - Chicago Bulls 121:122 (25:33, 25:20, 34:42, 37:27)



najviac bodov: Barrett 32, Dick 27, Agbaji 15 - Vučevič 24, White 19, Horton-Tucker 15







Sacramento Kings - Denver Nuggets 129:130 (21:41, 47:34, 35:21, 26:34)



najviac bodov: Fox 29, Sabonis 28 (14 doskokov), Monk 25 (10 asistencií) - Murray 28, Gordon 24, Jokič 20 (14 doskokov, 13 asistencií)







Los Angeles Clippers - Utah Jazz 144:107 (44:20, 37:27, 34:33, 29:27)



najviac bodov: Harden 41, Powell 29, Zubac 19 (12 doskokov) - Clarkson 20, Markkanen 17, Sexton 15



New York 17. decembra (TASR) - Basketbalisti Denveru zvíťazili v noci na utorok po dráme 130:129 na palubovke Sacramenta v stretnutí NBA. Víťazný dvojbodový kôš premenil 8,6 sekundy pred klaksónom Jamal Murray a celkovo zaznamenal 28 bodov. Nikola Jokič si v drese víťazov pripísal desiaty triple double v sezóne 20 bodov, 14 doskokov a 13 asistencií. Najlepší tím súťaže Cleveland s prehľadom uspel v Brooklyne 130:101.Denver si pripísal tretie víťazstvo v sérii a v Západnej konferencii mu patrí 5. priečka. V Sacramente sa v záverečných 75 sekundách až sedemkrát zmenil vedúci tím duelu, no Kings napokon nestačilo ani 29 bodov De’Aarona Foxa doplnených 28 bodmi a 14 doskokmi Domantasa Sabonisa. Sacramentu patrí na západe až 12. priečka, hoci má kladný diferenciál 3,0. To znamená, že veľa zápasov prehráva tesne.hľadal príčiny neúspechu kouč Sacramenta Mike Brown.Detroit zvíťazil nad Miami 125:124 po predĺžení a ukončil sériu štyroch triumfov súpera. V drese Pistons zažiaril Cade Cunningham, ktorý zaznamenal šieste triple double kariéry 20 bodov, osobný rekord 18 asistencií a 11 doskokov. Aj v drese hostí bol hráč s tromi dvojcifernými ukazovateľmi, no 35 bodov, 19 doskokov a 10 asistencií Jimmyho Butlera bolo málo. Najlepším strelcom víťazov bol Malik Beasley, ktorý premenil sedem trojok a nazbieral 28 bodov.tešil sa po stretnutí Cunningham, ktorý sa postaral aj o rozdielový kôš v predĺžení 37,5 sekundy pred koncom.