Denver zvíťazil po dráme nad Dallasom

NBA - sumáre:



Detroit Pistons - Houston Rockets 99:101 (17:20, 28:23, 19:29, 35:29)



najviac bodov: Cunningham 26, Stewart 16, Beasley 15 - Šengün 27 (10 doskokov), Eason 18, Green 15







Milwaukee Bucks - Boston Celtics 107:113 (40:30, 29:28, 15:29, 23:26)



najviac bodov: Antetokunmpo 43 (13 doskokov), Portis 15, Lillard 14 - Tatum 31 (12 doskokov), Pritchard 18, Holiday a White po 15







Indiana Pacers - New York Knicks 132:121 (29:26, 29:35, 34:33, 40:27)



najviac bodov: Mathurin 38, Haliburton 35 (14 asistencií), Turner 26 - Brunson 33 (10 asistencií), Towns 30, Anunoby 25







Orlando Magic - Washington Wizards 121:94 (26:22, 35:34, 30:16, 30:22)



najviac bodov: F. Wagner 23, Anthony a M. Wagner po 16 - Poole 24, Coulibaly 20, K. George 15







Minnesota Timberwolves - Miami Heat 94:95 (20:27, 31:25, 20:16, 23:27)



najviac bodov: Edwards 19, Reid 12, Randle 11 - Herro 15, Adebayo 9, Jovič a Robinson po 8







Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors 116:127 (33:26, 25:39, 21:42, 37:20)



najviac bodov: Gilgeous-Alexander 24, Jalen Williams 20, Dort a Wallace po 16 - Curry 36, Kuminga 20, Melton 19 (10 doskokov)







Philadelphia 76ers - Charlotte Hornets 107:105 pp (16:15, 30:30, 30:21, 21:31 - 10:8)



najviac bodov: McCain 27, Yabusele 20, P. George 15 - Ball 38, Miller 22, G. Williams 17







Denver Nuggets - Dallas Mavericks 122:120 (35:29, 25:34, 37:31, 25:26)



najviac bodov: Jokič 37 (18 doskokov, 15 asistencií), Murray 18, Porter 17 - Irving 43, Dončič 24, Gafford 16







Phoenix Suns - Sacramento Kings 118:127 pp (31:36, 22:24, 29:19, 29:32 - 7:16)



najviac bodov: Beal 28, Booker 23 (12 asistencií), Jones 22 - DeRozan 34, Fox 21 (11 doskokov), Sabonis 20 (12 doskokov)







Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies 89:134 (17:31, 27:33, 24:42, 21:28)



najviac bodov: Grant 20, Banton a Clingan po 13 - Jackson 20, LaRavia 18, Pippen 17







Los Angeles Lakers - Toronto Raptors 123:103 (26:34, 27:21, 35:27, 35:21)



najviac bodov: Reaves 27, Davis 22, James 19 (16 asistencií, 10 doskokov) - Barrett a Boucher po 18, Agbaji 16

New York 11. novembra (TASR) - Basketbalisti Denveru zvíťazili v NBA v piatom stretnutí v sérii, keď zdolali Dallas po dráme 122:120. Duel rozhodol Michael Porter dvojbodovým košom sedem sekúnd pred koncom. V drese Nuggets si úradujúci MVP ligy Nikola Jokič pripísal triple double 37 bodov, 18 doskokov a 15 asistencií, Mavericks nestačilo sezónne maximum Kyrieho Irvinga 43 bodov.Phoenix bez zraneného Kevina Duranta naopak v noci na pondelok ukončil víťaznú šnúru na siedmich stretnutiach, keď podľahol Sacramentu doma 118:127 po predĺžení. V súboji popredných tímov Západnej konferencie zvíťazili hráči Golden State na palubovke Oklahomy City 127:116. Na čele Západu sa tak s bilanciou osem víťazstiev a dve prehry zrovnali Phoenix, Golden State a Oklahoma City, Denver je o jeden duel späť.Denver aj Dallas vo vzájomnom stretnutí potvrdili, že môžu mať opäť najvyššie ambície, hoci Nuggets nemali dobrý štart do sezóny a Mavericks patrí s 50-percentnou bilanciou až 11. miesto na západe. Na oboch stranách sa kompletné základné päťky dostali do dvojciferných čísiel. Štart Luku Dončiča v drese Dallasu bol otázny, keďže hviezdny Slovinec má problémy so slabinami, no napokon nastúpil a pripísal si 24 bodov, 9 asistencií i doskokov. V rozhodujúcej akcií si vymenili loptu všetci traja hlavní ťahúni Denveru - Jokič, Jamal Murray a Porter, tretí menovaný následne skóroval po vniku z hranice šestky. Na druhej strane mohol Kyrie Irving vyrovnať, no ťažkú trojku proti Christianovi Braunovi nepremenil.Jokič si pripísal štvrté triple double v sérii a tréner Denveru si nenechal príležitosť poslať pozdrav novinárom z veľkých amerických miest, ktorí ťažko znášajú, že najväčšou hviezdou ligy je aktuálne srbský pivot z "nezaujímavého" trhu." povedal po stretnutí na tlačovej konferencii Mike Malone.Hráči Oklahomy City vstúpili do sezóny siedmimi víťazstvami, no teraz sa budú musieť vyrovnať s absenciou prvého pivota Cheta Holmgrena, ktorý v úvode stretnutia s Warriors spadol a utrpel fraktúru v panvovej oblasti. Chýbať bude osem až desať týždňov. Thunder tento moment zaskočil a prehrávali v zápase aj o 30 bodov, v záverečnej štvrtine ešte zabojovali, no nestačilo to. Warriors strelecky potiahol Stephen Curry s 36 bodmi. "" povzdychol si najlepší strelec Oklahomčanov Shai Gilgeous-Alexander s 24 bodmi.Sacramento nasmeroval k triumfu vo Phoenixe veterán DeMar DeRozan, ktorý dal 34 bodov, z toho osem v sérii v úvode predĺženia. Suns mohli rozhodnúť o triumfe v riadnej hracej dobre, no Devin Booker nepremenil trojku z rohu. Triple double 19 bodov, 16 asistencií a 10 doskokov si pripísal LeBron James, Los Angeles Lakers aj jeho zásluhou s prehľadom zvíťazili nad Torontom 123:103.Miami aj bez zraneného lídra Jimmyho Butlera zvládlo dramatickú koncovku na palubovke Minnesoty a vyhralo 95:94. Hrdinom sa stal Nikola Jovič, ktorý premenil dvojbodový kôš s faulom 8 sekúnd pred koncom. Srbský krídelník pritom prvýkrát v sezóne nastúpil iba ako náhradník. Heat ukončili trojzápasovú sériu prehier. V hlbokej kríze je Milwaukee, šampióni ligy z roku 2021 majú druhú najhoršiu bilanciu. Proti úradujúcim majstrom z Bostonu doma premrhali náskok 17 bodov z prvého polčasu. Celtics nasmeroval k triumfu Jayson Tatum, po zmene strán dal 23 bodov a celkovo nazbieral 31 bodov a 12 doskokov. Bucks nezužitkovali plodný večer Jannisa Antetokunmpa, ktorý zaznamenal sezónne maximum 43 bodov a pridal i 13 doskokov.