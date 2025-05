Denver zvládol drámu s Oklahomou City, Cleveland zvíťazil v Indiane

NBA - 2. kolo play off



semifinále Východnej konferencie - tretí zápas:



Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 104:126



/stav série: 2:1/







semifinále Západnej konferencie - tretí zápas:



Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder 113:104 pp



/stav série: 2:1/



New York 10. mája (TASR) - Basketbalisti Denveru zvíťazili v noci na sobotu nad Oklahomou City 113:104 po predĺžení a ujali sa vedenia v semifinále Západnej konferencie 2:1 na zápasy. Na východe v sérii Indiana - Cleveland sa zatiaľ vždy tešil z triumfu hosťujúci tím, v treťom meraní síl uspeli Cavaliers v Indiane 126:104.Nuggets proti víťazovi základnej časti zvládli drámu, v ktorej vo štvrtej štvrtine nebol medzi mužstvami ani raz rozdiel vyšší ako o jediný kôš. Predĺženie zariadil 27 sekúnd pred štvrtým klaksónom Aaron Gordon, ktorý trojkou vyrovnal na 102:102. Dodatočnú päťminútovku už domáci ovládli, keď ju vyhrali 11:2. Najlepším strelcom víťazov bol Jamal Murray s 27 bodmi. Na hranicu aspoň 20 bodov sa dostali aj ďalší traja hráči Nuggets - Gordon, Michael Porter a Nikola Jokič. Na strane hostí to bol iba Jalen Williams s 32 bodmi.Najlepší tím východu po základnej časti Cleveland po nečakaných dvoch domácich prehrách nedopustil, aby sa séria dostala do stavu 0:3. Rozhodujúci krok k triumfu urobil v druhej štvrtine, ktorú vyhral 34:13 a vo štvrtej sa dostal k náskoku až 26 bodov. Ťahúňom Cavaliers bol Donovan Mitchell s 43 bodmi, najlepším strelcom Pacers bol s 23 bodmi Benedict Mathurin.