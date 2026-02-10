< sekcia Šport
Denveru nestačilo proti Clevelandu ani triple double od Jokiča
Ziskom triple double prispel Julius Randle k triumfu Minnesoty Timberwolves nad Atlantou Hawks 138:116.
Autor TASR
New York 10. februára (TASR) - Basketbalisti Clevelandu natiahli v noci na utorok víťaznú sériu v zámorskej NBA na štyri stretnutia. Cavaliers uspeli na palubovke Denveru Nuggets 119:117. Domácim nestačilo na body ani triple double Srba Nikolu Jokiča, ktorý nazbieral 22 bodov, pridal 14 doskokov a 10 asistencií.
Ziskom triple double prispel Julius Randle k triumfu Minnesoty Timberwolves nad Atlantou Hawks 138:116. Tridsaťjedenročný americký krídelník zaznamenal 18 bodov, 12 doskokov a 10 asistencií. V drese hostí mal najpresnejšiu mušku C.J. McCollum s 38 bodmi.
NBA - výsledky:
Charlotte - Detroit 104:110, Brooklyn - Chicago 123:115, Miami - Utah 111:115, Orlando - Milwaukee 118:99, Minnesota - Atlanta 138:116, New Orleans - Sacramento 120:94, Denver - Cleveland 117:119, Golden State - Memphis 114:113, LA Lakers - Oklahoma City 110:119, Portland - Philadelphia 135:118
