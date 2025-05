Denzovi vyšiel samostatný únik a triumfoval v 18. etape

výsledky 18. etapy (Morbegno - Cesano Maderno, 144k m):



1. Nico Denz (Nem.(/Red Bull Bora-Hansgrohe) 3:12:07 h, 2. Mirco Maestri (Tal./Polti VisitMalta) +1:01 min, 3. Edward Planckaert (Belg./Alpecin-Deceuninck), 4. Filippo Magli (Tal./VF Group - Bardiani CSF - Faizan), 5. Alex Edmondson (Aus./Picnic PostNL), 6. Dries de Bondt (Belg./Decathlon AG2R La Mondiale), 7. Daan Hoole (Hol./Lidl-Trek), 8. Davide de Pretto (Tal./Jayco AlUla), 9. Nicola Conci (Tal./XDS Astana), 10. Larry Warbasse (USA/Tudor Pro Cycling) všetci rovnaký čas







celkové poradie:



1. Isaac del Toro (Mex./SAE Team Emirates - XRG) 68:56:32 h, 2. Richard Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) +41 s, 3. Simon Yates (V.Brit./Visma) +51, 4. Derek Gee (Kan./Israel-Premier Tech) +1:57, 5. Damiano Caruso (Tal./Bahrain Victorious) +3:06, 6. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) +4:43, 7. Giulio Pellizzari (Tal./Red Bull Bora-Hansgrohe) +5:02, 8. Einer Rubio (Kol./Movistar) +6:09, 9. Adam Yates (V.Brit./SAE Team Emirates - XRG) +7:45, 10. Michael Storer (Austr./Tudor Pro Cycling) +7:46



Cesano Maderno 29. mája (TASR) - Nemecký cyklista Nico Denz triumfoval v 18. etape pretekov Giro d'Italia. Jazdec tímu Red Bull Bora-Hansgrohe sa presadil po samostatnom úniku a 144 km dlhú zvlnenú trasu z Morbegna do Cesana Maderna zvládol za 3:12:07 hodiny. Druhý skončil s minútovou stratou domáci Mirco Maestri (Polti VisitMalta) a tretí bol Belgičan Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck). Na čele celkového poradia sa nič nezmenilo, Mexičan Isaac del Toro (SAE Team Emirates) vedie o 41 sekúnd pred Ekvádorčanom Richardom Carapazom (EF Education-EasyPost).Štvrtková trasa ponúkla v prvej polovici tri stúpania druhej a tretej kategórie, no záverečných 50 km sa išlo prakticky po rovine. Išlo o takzvanú tranzitnú etapu medzi dvoma horskými a tak dostali šancu hlavne pretekári s veľkou stratou, ktorí chceli zabojovať o triumf z úniku, a aj šprintéri. Aj preto sa doň hneď od štartu snažilo dostať čo najviac pretekárov a nakoniec sa sformovala veľká skupina s 35 cyklistami. Bol v nej napríklad aj Mads Pedersen z Lidl-Trek, ktorý na prebiehajúcom ročníku vyhral už štyri etapy. Krátko po štarte odstúpil Španiel Juan Ayuso, ktorý patril pred začiatkom Gira k hlavným favoritom na celkový triumf, no preteky mu nevyšli a trápili ho zdravotné problémy.Pretekári v úniku si rýchlo vypracovali sľubný náskok a po prejazde prvých dvoch kopcov mali k dobru takmer šesť minút na pelotón. Spoločne zvládli aj poslednú vrchársku prémiu Ravellino (9 km, 4,4%) a v ďalších 60 km na nich čakalo v podstate už len klesanie, prerušené menším kopčekom, a potom rovinatý profil až do cieľa. Pelotón s lídrami na celkové poradie strácal už viac ako osem minút a bolo jasné, že víťaz etapy vzíde z úniku.Ten sa rozdelil až 35 km pred cieľom, keď sa z neho odpútali jedenásti cyklisti, ktorí si do záveru nechceli priniesť šprintérov ako Pedersena či Kaden Grovesa. Skupine, v ktorej nechýbal Denz, si rýchlo vytvorila náskok a 20 km pred cieľom mala k dobru už dve minúty pred zvyškom úniku. O ďalších päť km vyrazil z čela Denz a na jeho útok nedokázal nikto odpovedať. Tridsaťjedenročný nemecký pretekár predviedol svoje časovkárske kvality, vytvoril si dostatočný náskok a prišiel si po tretí triumf na Gire. Prvé dva dosiahol v roku 2023.“ povedal v cieli.Pelotón prišiel do cieľa s odstupom až 14 minút, keďže vo štvrtok sa o celkové poradie nebojovalo. V piatok je na programe náročná horská etapa z mesta Biella do Champolucu dlhá 166 km a s takmer 5000 výškovými metrami na stúpaniach.