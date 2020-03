Depaoli zo Sampdorie Janov desiatym hráčom Serie A s pozitívnym testom

Rím 14. marca (TASR) - Futbalový stredopoliar Fabio Depaoli zo Sampdorie Janov je desiatym hráčom talianskej Serie A s pozitívnym testom na nový koronavírus. Potvrdil to v sobotu na sociálnej sieti s tým, že sa cíti dobre a je v poriadku.



Klub už v priebehu piatka informoval o pozitívnych testoch štyroch hráčov a lekára mužstva a pribudli ďalší. Do soboty večera tak boli z kádra infikovaní koronavírusom okrem Depaoliho aj Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina a Morten Thorsby. "Nanešťastie ma pozitívne testovali na COVID-19. Ale všetkých chcem uistiť, že som OK! Toto neviditeľné monštrum nás zasiahlo bez zacielenia, ale keď si osvojíme správne opatrenia a budeme poslúchať rady lekárov, tento najväčší zápas vyhráme a vrátime sa ešte silnejší," napísal Depaoli na Instagrame. Ako informovala agentúra AP, ďalšími pozitívne testovanými hráčmi Serie A sú Daniele Rugani z Juventusu Turín a spoluhráči z Fiorentiny Dušan Vlahovič, German Pezzella a Patrick Cutrone.



Taliansko je najpostihnutejšou európskou krajinou, k sobote 19.00 SEČ malo potvrdených 21.157 prípadov nákazy. Hlási 1441 úmrtí a 1966 vyliečených.