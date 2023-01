Depay je podľa španielskych médií blízko k prestupu do Atletica Madrid

Madrid 18. januára (TASR) - Predstavitelia FC Barcelona mali v stredu rokovať s Atleticom Madrid o prestupe holandského útočníka Memphisa Depaya. Informáciu priniesla agentúra AFP s odvolaním sa na viaceré španielske médiá.



Podľa dostupných informácií je dokončenie prestupu veľmi blízko a kluby rokujú o finálnych detailoch. Dvadsaťosemročný futbalista sa už nezúčastnil ani na stredajšom tréningu katalánskeho tímu. Atletico malo ponúknuť za Holanďana tri milióny eur, v Madride by mohol údajne zotrvať do roku 2025.



Tréner Barcelony Xavi však na tlačovej konferencii Depayov prestup nepotvrdil. "Aktuálne nemám o Memphisovi žiadne nové informácie. Stále je hráč Barcelony. Je to mimoriadny človek, ktorý má v každom zápase čo ponúknuť. Budem sa s ním dnes rozprávať a následne uvidíme, čo sa stane," povedal Xavi.



Depay v prebiehajúcej sezóne nedostal veľa príležitostí, predovšetkým pre zranenie stehna, ktoré ho vyradilo z hry počas októbra i novembra. Za Barcelonu nastúpil v jesennej časti sezóny iba štyrikrát, pričom strelil jeden gól.