Depay nebude pokračovať v drese Atletica Madrid

Madrid 30. júna (TASR) - Holandský futbalový reprezentant Memphis Depay nebude v novej sezóne pokračovať v drese Atletica Madrid. Jeho zmluva mala pôvodne vypršať v júni 2025. Spolu s ním v klube končia aj Španiel Mario Hermoso a Brazílčan Gabriel Paulista.



Tridsaťročný útočník prestúpil do Atletica z Barcelony v januári 2023. Depay dlhšiu dobu čelí kritike za svoje výkony na klubovej i reprezentačnej úrovni. V súčasnosti je s holandským tímom na ME v Nemecku. "S kritikou sa dokážem vyrovnať dobre. Som na ňu zvyknutý. Dôvera trénera je pre mňa teraz dôležitá. Cítim ju a chcem sa mu odvďačiť," povedal Depay o svojej pozícii v národnom tíme podľa agentúry DPA.



Na prebiehajúcom európskom šampionáte v Nemecku by mohol prekonať národný rekord Robina van Persieho, ktorý v najcennejšom drese zaznamenal 50 presných zásahov. Chýbajú mu k tomu štyri góly.