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Deportivo Alaves zvíťazilo nad La Coruňou 3:1
O ich triumfe rozhodol v 62. minúte Lucas Boye, v závere pridal poistku Denis Suarez.
Autor TASR
Madrid 21. novembra (TASR) - Futbalisti Deportiva Alaves zvíťazili v 13. kole španielskej La Ligy nad Deportivom La Coruňa 3:1 a v neúplnej tabuľke sa posunuli na ôsme miesto. O ich triumfe rozhodol v 62. minúte Lucas Boye, v závere pridal poistku Denis Suarez.
La liga - 13. kolo:
Deportivo Alaves - Deportivo La Coruňa 3:1 (1:1)
Góly: 2. Hidalgo, 62. Boye, 90. Suarez - 41. Tenaglia (vlastný)
Deportivo Alaves - Deportivo La Coruňa 3:1 (1:1)
Góly: 2. Hidalgo, 62. Boye, 90. Suarez - 41. Tenaglia (vlastný)