Der Klasiker priniesol štyri góly, obom tímom sa bod za remízu málil

Mníchov 13. apríla (TASR) - Šláger sobotňajšieho programu 29. kola nemeckej Bundesligy medzi futbalistami Bayernu Mníchov a Borussiou Dortmund priniesol strhujúci zápas, ktorý podčiarkli štyri góly. Ďalšia edícia „Der Klasiker“ priniesla po výsledku 2:2 deľbu bodov, s čím nebola ani jedna strana úplne spokojná.



V mníchovskej Allianz Arene to bola už 137. edícia súbojov medzi tradičnými rivalmi a aj keď ich v tabuľke delila viac ako 20-bodová priepasť, tak derby nezostalo nič dĺžne svojej povesti. Všetko podstatné sa udialo v priebehu 30 minút druhého polčasu. Najskôr schladil domácu časť na tribúnach Maximilian Beier, keď v 48. minúte poslal Dortmund do vedenia. „Všetci sme videli, čo robí tento zápas takým fascinujúcim, bolo to hore-dole. Samozrejme, je potrebné šťastie a mimoriadne dobrého brankára. V závere sme mohli vyhrať strelou Grossa. Zostávame lovcami, musíme byť v strehu. Naštartovali sme správny trend,“ hodnotil deľbu bodov pre oficiálny klubový web športový riaditeľ klubu Lars Ricken.



Mníchovčania udreli v priebehu štyroch minút, o obrat a vedenie 2:1 sa postarali Raphael Guerreiro a Serge Gnabry, ale ani tento zdanlivo dôležitý psychologický moment nestačil na domáci úspech. „Po prvom góle sa zápas úplne zmenil. Dortmund bol po prehre 0:4 s Barcelonou na nepoznanie. Do ich gólu sme mali zápas pod kontrolou. Nakoniec som rád, že sme zostali na čele tabuľky o šesť bodov pred Leverkusenom. Je jasné, že viera a mentalita tu je. Napriek neúspechom nemáme žiadne negatívne myšlienky. Ideme ďalej, zostávame nebezpeční a z toho sa dá čerpať sila,“ povedal k zápasu kouč Bayernu Vincent Kompany.



Konečný výsledok 2:2 napokon zabezpečil v 75. minúte Waldemar Anton. Dortmund tak po dvoch výhrach v rade nepridal ďalší plný bodový zisk a naďalej je mimo pohárových priečok. Päť kôl pred koncom sezóny je na ôsmej pozícii, na miestenku v Európskej lige stráca štyri body a na Ligu majstrov ešte o dva body naviac. „Chceli sme vyhrať a mali sme možnosť. Nakoniec berieme bod a uvidíme, čo to napokon bude znamenať. Po zápase v Barcelone sme chceli ukázať reakciu, čo sa nám podarilo a postavili sme sa na nohy,“ prezradil autor vyrovnávajúceho gólu Borussie.



„Bavori“ mohli urobiť jeden z rozhodujúcich krokov na ceste za majstrovským titulom, ale napokon môžu byť spokojní aj s bodom. Prenasledovateľ z Leverkusenu nevyužil ponúknutú možnosť, keď si tiež do tabuľky zapísal len bod a po 29. kole tak je na čele nemenný, šesťbodový náskok. „Myslím si, že s bodom môžeme žiť. Bol to napínavý zápas, oba tímy mali šance. Dali sme dva pekné góly, čo je niečo, čo si treba zobrať so sebou. Nakoniec to mohlo dopadnúť akýmkoľvek spôsobom, ale pre diváka to bol určite napínavý zápas. Uvidíme časom, akú cenu bude mať tento bod,“ vyjadril sa domáci útočník Harry Kane.