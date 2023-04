Derby ako predvoj pohárového finále, triumf Slovana po góle z 11 m

Bratislava 29. apríla (TASR) - Futbalové derby medzi Slovanom Bratislava a Spartakom Trnava znamenalo aj predvoj pondelňajšieho finále Slovnaft Cupu. V zápase 7. kola skupiny o titul vyhrali domáci 1:0 po góle Aleksandara Čavriča z jedenástky. V neúplnej tabuľke sa tak ujali vedenia o dva body pred DAC Dunajská Streda, ktorý však mal zápas k dobru. Podľa trénera Slovana Vladimíra Weissa je momentálne pre "belasých" každý zápas v domácej súťaži ligovým finále.



O celkový pohárový triumf zabojujú rovnaké tímy na pôde Trnavy. Zopakujú si tak vyvrcholenie vlaňajšej edície, ktoré vyhral na Tehelnom poli Spartak 2:1 po predĺžení. Zaujímavosťou je, že aj pred týmto stretnutím zviedli tímy vzájomný ligový súboj, ktorý vyhral Slovan 1:0 po góle Čavriča. "Vieme, že ich hra je postavená na krídelných priestoroch a v koncovke idú o život. My máme výborné protiútoky a dobrú organizáciu hry, ale to nebude stačiť. Musíme byť silní a kľúčoví hráči pripravení na tvrdý boj. Nie všetkým to vonia, musíme si premyslieť, kto bude na koho hrať. Finále pohára je v pondelok, ale pre nás je teraz každý zápas finále ligy," povedal na piatkovej tlačovej konferencii Weiss. Jeho tím bojuje o titul s DAC Dunajská Streda, na ktorého pôdu zavíta budúcu nedeľu. Okrem toho čaká "belasých" ešte stretnutie na ihrisku Banskej Bystrice a sezónu ukončia doma proti Podbrezovej.



"Súper hral kvalitne, vedeli dobre vykrývať priestory. Aj my sme sa však za predošlý rok zlepšili v obrane a lepšie bránia aj hráči, ktorým defenzíva úplne nevonia. Verím, že finále sa vydarí, v našom tíme určite budú nejaké zmeny," povedal Weiss. Mužstvo sa muselo v piatok zaobísť bez kapitána Vladimíra Weissa ml., ktorý má svalové problémy. Podľa samotného hráča i trénera to nie je nič vážne, no štart stredopoliara v pohárovom finále zostáva otázny. "Verím, že sa dá do poriadku, aj keď si osobne myslím, že na pondelok nie. Ak bude môcť, bude chcieť hrať, ale musíme to zvážiť tak, aby sme ho nestratili na zvyšok sezóny," vysvetlil kouč. "Je to špílmacher, vie vymyslieť pekné veci, ale myslím si, že sme si poradili a hrali sme dobre," povedal k absencii spoluhráča obranca Jurij Medveděv.



Čavričov presný zásah prišiel v 13. minúte po ofenzívnom začiatku stretnutia v podaní Slovana. Útočník si tak pripísal trinásty gól v ligovej sezóne. Na lídra kanonierov domácej súťaže Róberta Polievku (Banská Bystrica) mu tak chýbajú už len dva presné zásahy. "Momentálne robí pre mužstvo veľa. Čavrič je extrémne rýchly futbalista a má najlepšiu koncovku spomedzi našich hráčov. Vie loptu uložiť a má výbornú kopaciu techniku. Navyše patrí k najrýchlejším hráčom, akých som kedy trénoval. Myslím si, že zažíva najlepšiu sezónu v Slovane," ocenil svojho najlepšieho strelca tréner Weiss. "Trnava hrala v defenzíve dobre, vedeli sme, že sa tam budeme dostávať ťažšie. Som rád, že sme dali aspoň ten jeden gól," zhodnotil výsledok Medveděv.



Jedenástka v 13. minúte nasledovala práve po faule na českého obrancu, ktorého sa dopustil Jakub Paur. Ten zastával aj úlohu stopéra, čo uňho nie je zvykom. "Kubo tam hral preto, aby sme pošetrili Lukáša Štetinu a Sebastiána Kóšu. Mali sme plán s Marekom Ujlakym, ale ten ochorel. Myslím si, že zápas zvládol fajn, ale ten sklz robiť nemusel. Taký skúsený hráč to mohol zvládnuť lepšie, ale vo zvyšku zápasu si to uhral," zhodnotil tréner hostí Michal Gašparík. Tesný výsledok očakáva aj vo finále pohára: "Zase to môže byť o jednom góle, možno o nejakej štandardke, možno o šťastí a odrazenej lopte. Slovan to určite bude mať ťažké."