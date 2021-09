Derby County má finančné problémy, klub požiadal o nútenú správu

Londýn 18. septembra (TASR) - Bývalý anglický futbalový majster Derby County sa dostal do finančných problémov a požiadal o nútenú správu. Druholigový klub o tom informoval v piatok.



Vedenie Derby vydalo stanovisko, v ktorom uviedlo, že riaditelia klubu nemali v súčasnej situácii inú možnosť a museli spraviť toto závažné rozhodnutie. Klub si nedokázal nájsť nových majiteľov a finančnú situáciu výrazne zhoršila pandémia COVID-19.



"Je jasné, že tak skoro nebudeme mať nových majiteľov, hoci o klub je záujem a prebiehajú rokovania. Pred nami je však ešte veľa práce. Pandémia mala vážny vplyv na naše príjmy a klub nebol schopný plniť svoje každodenné finančné záväzky. Riaditelia nemali inú možnosť ako urobiť ťažké rozhodnutie. Naším cieľom je chrániť klub," uvádza sa v stanovisku Derby podľa agentúry AFP.



Derby County vedie ako tréner bývalý kapitán anglickej reprezentácie Wayne Rooney. Po siedmich kolách je jeho tím na 16. mieste druhej najvyššej súťaže The Championship.



Klub počas pandémie prišiel o približne 23 miliónov eur. Súčasný majiteľ Mel Morris sa ho od roku 2019 márne snaží predať.



Derby zažilo svoje najslávnejšie časy v 70-tych rokoch minulého storočia. V rokoch 1972 a 1975 získalo majstrovský titul vo First Division, čo je predchodca Premier League.