Derby County ponúka Rooneymu pozíciu hrajúceho asistenta trénera

Londýn 5. augusta (TASR) - Druholigový futbalový klub Derby County chce presvedčiť Waynea Rooneyho, aby sa vrátil do Anglicka. Účastník The Championship mu ponúka úlohu hrajúceho asistenta trénera.



Tridsaťtriročný rekordér anglickej reprezentácie v počte gólov pôsobí od roku 2018 v zámorskej MLS. V drese DC United stihol v 43 dueloch nazbierať 23 gólov a 14 asistencií. Rooney by v tíme "baranov" spolupracoval s novým trénerom Phillipom Cocuom. Ten pred sezónou nahradil Franka Lamparda, ktorý prevzal londýnsku Chelsea. Informoval o tom portál telegraph.co.uk.