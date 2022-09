Mestské derby gól neprinieslo: Everton remizoval s Liverpoolom 0:0

Premier League - 6. kolo:



FC Everton - FC Liverpool 0:0

Londýn 3. septembra (TASR) - Mestské derby medzi FC Everton a FC Liverpool v sobotňajšom stretnutí 6. kola anglickej futbalovej Premier League gól neprinieslo. Domácim sa stále nepodarilo v sezóne zvíťaziť a pripísali si štvrtú remízu, hostia tretiu.Úvodnú šancu mali domáci, Tom Davies však po polhodine hry trafil z vnútra šestnástky iba brvno. Tesne pred odchodom do kabín opečiatkovali "The Reds" konštrukciu hneď dvakrát za sebou. Najprv brankár Jordan Pickford s námahou vytesnil loptu na brvno po strele Darwina Nuneza a z následnej dorážky zamieril Luis Diaz do žrde. Po hodine hry si Liverpool vypracoval výrazný tlak, Pickford musel v krátkom čase vytiahnuť zákrok proti Robertovi Firminovi i Fabinhovi. Everton sa však pred vlastným publikom nechcel nechať zahanbiť a v 69. minúte dostal loptu do siete Conor Coady, lenže gól neplatil pre ofsajd, ktorý potvrdil videoasistent rozhodcu. V nadstavenom čase mohol rozhodnúť Mohamed Salah, no jeho pokus zneškodnil aj s pomocou žrde Pickford.