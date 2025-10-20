< sekcia Šport
Derby Hapoel - Maccabi zrušili, zranenia pred ním utrpelo 29 ľudí
Krátko pred výkopom polícia nariadila klubom, aby nenastúpili na nedeľňajší zápas na spoločne používanom štadióne Bloomfield.
Autor TASR
Tel Aviv 20. októbra (TASR) - Izraelské futbalové derby v Tel Avive medzi rivalmi Hapoelom a Maccabi cez víkend zrušili po vážnych nepokojoch v meste, pri ktorých utrpelo zranenia 29 ľudí. Polícia v hlavnom meste zatkla 40 osôb.
Krátko pred výkopom polícia nariadila klubom, aby nenastúpili na nedeľňajší zápas na spoločne používanom štadióne Bloomfield. Bezpečnostné sily sa obávali ďalšej eskalácie po tom, čo výtržníci hádzali zábavnú pyrotechniku a dymovnice. Zranení boli aj traja príslušníci polície. Organizátori najskôr posunuli začiatok zápasu, neskôr ho úplne zrušili. Hráči, ktorí sa už rozcvičovali na ihrisku, sa museli po incidentoch vrátiť do šatní.
Klub anglickej Premier League Aston Villa nedávno informoval o zákaze účasti fanúšikov Maccabi na zápase Európskej ligy. Toto rozhodnutie vyvolalo pobúrenie na strane izraelského klubu. Príkaz na vylúčenie izraelských fanúšikov z duelu na ihrisku Aston Villy prišiel od zodpovednej bezpečnostnej poradnej skupiny. Polícia v oblasti West Midlands vyjadrila obavy o verejnú bezpečnosť mimo štadióna, pretože sa očakávali protiizraelské protesty.
