Derby je pre baranov veľká výzva, na otočky sa nechcú nespoliehať

Banská Bystrica 24. marca (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrici ukázali proti Trenčínu charakter, na ktorom chcú stavať aj vo štvrťfinále proti Zvolenu. Vo všetkých štyroch zápasoch predkola inkasovali ako prví, vždy museli otáčať nepriaznivé skóre a v troch zo štyroch zápasov sa im to podarilo. "Svojím spôsobom nám to pomáha budovať sebavedomie," poznamenal tréner Antti Karhula pre klubovú stránku.



Banskobystričania potvrdili v predkole play off proti Dukle Trenčín pozíciu mierneho favorita. A to aj napriek nepriaznivo sa vyvíjajúcim zápasom. V prvom prehrávali 0:1 aj 1:2, no otočili na 3:2. V druhom opäť inkasovali ako prvý, no stav 0:1 (a neskôr 2:2) strhli vo svoj prospech na 4:2. Tretí zápas vyhrali Trenčania gólom v predĺžení, no "barani" dovtedy stihli vyrovnať z 0:2 na 2:2. Rozhodujúce tretie víťazstvo ukoristili po otočke z 0:1 na 3:1. "Náš charakter v záverečných minútach zápasov sa ukazoval už aj počas základnej časti. Nepodliehame panike, pretože vieme, že sa môžeme vrátiť do zápasu. To je smerom do ďalších bojov dôležitá vec," poznamenal Karhula pre hc05.sk.



Pozícia favorita v derby zápasoch i sériách je často diskutabilná, no vzájomné zápasy aj postavenie v tabuľke do nej posúvajú Zvolenčanov. Tí sa do záverečného kola pasovali o víťazstvo v základnej časti, zatiaľ čo Banskobystričania tesne prehrali súboj na diaľku o priamu účasť vo štvrťfinále. Päť zo šiestich vzájomných zápasov vyhral Zvolen. "Bude super atmosféra, dúfam, že nás fanúšikovia prídu podporiť. Zvolen je favorit, ale celú sezónu to boli vyrovnané zápasy. Derby je derby a pre nás to bude veľká výzva. Sme na to pripravení," poznamenal útočník Gilbert Gabor pre hc05.sk.



Úspešnosť v otáčaní nepriaznivých vývojov zápasov je pre "baranov" povzbudzujúca, no uvedomujú si, že proti Zvolenu sa na ňu nemôžu spoliehať. "Musíme zlepšiť najmä to, aby sme my dali ten prvý gól a boli na koni. Donekonečna nám nemôže vyhovovať, že prehrávame. Musíme my byť ten tím, ktorý dá prvý gól. Možno sa nesústredíme na tie malé veci a potom z toho dostávame gól. Potom ako keby sme zapli a začneme robiť aj tie veci, ktoré sme mali robiť dovtedy.“ uviedol útočník Banskej Bystrice Patrik Lamper.