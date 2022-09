Derby medzi Spartakom a Slovanom sa skončilo remízou 0:0

Fortuna liga - 11. kolo:



FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 0:0



Rozhodovali: Ziemba - Bednár, Jekkel, ŽK: Procházka, Paur, Iván (mimo ihriska) - Kucka, Medveděv, Mustafič, 9047 divákov



Spartak: Takáč - Koštrna, Štetina, Kóša, Mikovič - Daniel, Štefánik (56. Taiwo), Savvidis, Procházka - Paur (88. Azevedo), Ristovski (76. Boateng)



Slovan: Chovan - Medveděv, Kašia, Abena, Lovat - Kucka, Čakvetadze (90.+1 De Marco), Mustafič (90.+1 Agbo) - Čavrič (86. Šaponjič), Ramirez (70. Weiss), Zmrhal (70. Barseghjan)

Trnava 18. septembra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v nedeľnom zápase 11. kola Fortuna ligy so Slovanom Bratislava 0:0. Prvé derby v tejto sezóne sa pred viac ako 9000 divákmi skončilo bezgólovým výsledkom napriek viacerým šanciam na oboch stranách.Slovan má na čele tabuľky trojbodový náskok pred Podbrezovou, ktorá ako jediná v prebiehajúcej ligovej sezóne ešte neprehrala. Trnava je tretia so štvorbodovým mankom na lídra, no odohrala o zápas viac.V úvodnom dejstve viac kombinovali domáci a opakovane sa blysol obranca Slovana Myenty Abena, ktorý zblokoval dve veľké šance v pokutovom území a raz zachránil aj brankára Adriána Chovana. Na druhej strane premárnil najväčšiu príležitosť Jaromír Zmrhal.Hneď na začiatku druhého polčasu pohrozil osamotený Giorgi Čakvetadze, no s Dominikom Takáčom si neporadil ani na druhý pokus. V nadstavenom čase dostal ešte Spartak šancu rozhodnúť z priameho kopu z nebezpečnej pozície za šestnástkou, no Chovan loptu vyrazil. Zopakoval sa tak bezgólový výsledok z februárového ligového zápasu na Tehelnom poli.Domáci priaznivci hádzali počas duelu na ihrisko predmety, no vlaňajší scenár sa neopakoval a k väčším výtržnostiam v prestížnom súboji neprišlo.