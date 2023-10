Derby okorenili tri góly, Weiss vychválil Čavriča, Mikovič smútil

Trnava 22. októbra (TASR) - Úvodná 45-minútovka prvého tohtosezónneho derby medzi futbalistami Spartaka Trnava a Slovana Bratislava zaostala kvalitou za očakávaniami, až po prestávke nabral súboj dvoch nezmieriteľných rivalov grády. Nedeľný šláger 11. kola Niké ligy napokon priniesol tri gólové akcie a víťazstvo úradujúceho majstra 2:1, po ktorom sa "belasí" vyšvihli na prvé miesto tabuľky pred AS Trenčín.



V úvodnom dejstve nesmerovala na bránu ani jedna strela. O rozruch sa postarali iba fanúšikovia Spartaka, ktorí po úvodnom hvizde zapálili vo svojom sektore vlajku Slovana a šíriaci sa oheň museli dostať pod kontrolu hasiči. Po prestávke ponúkli hráči oboch mužstiev divákom krajší futbal. Na presný zásah hosťujúceho Aleksandara Čavriča dokázal rýchlo odpovedať Adrian Zeljkovič, posledné slovo však patrilo bývalému hráčovi Spartaka Lucasovi Lovatovi, ktorý exportným gólom rozhodol o triumfe Slovana v 159. derby.



Čavrič sa strelecky presadil vo štvrtom zápase za sebou, v ktorom nastúpil, keďže duel v Zlatých Moravciach vynechal. Prínos srbského útočníka pre tím opäť vyzdvihol tréner Vladimír Weiss: "Mali sme vo svojom strede Čavriča, ktorý vyčnieva o triedu nad všetkými. Klobúk dolu pred ním. Bol to jeho zápas, hoci v týždni mal problémy s kolenom. Je nielen výborný futbalista, ale aj človek."



Jeho zverenci vyhrali ôsmykrát za sebou a naladili sa na štvrtkový zápas Európskej konferenčnej ligy. V ňom sa predstavia na ihrisku piateho tímu najvyššej francúzskej súťaže OSC Lille, v ktorom budú bojovať o udržanie si pozície lídra A-skupiny. "Myslím si, že ľudia videli vynikajúci futbal. Prvý polčas bol taktický, v druhom sme podľa mňa boli lepším mužstvom, dali sme o gól viac a preto sme vyhrali. Stretli sa dve najlepšie mužstvá v lige, ktorá bude ťažká až do konca. Získali sme veľmi dôležité body, teraz ideme odbojovať zápas do Lille a potom nás opäť čaká liga," konštatoval Weiss.



Trnava nevyhrala nad Slovanom v lige ani na deviaty pokus. Konkurent z hlavného mesta sa jej po nedeli vzdialil už na rozdiel piatich bodov, pričom odohral o zápas menej. "Sme sklamaní. Chceli sme sa pokúsiť o víťazstvo, ale narazili sme na kvalitný a tvrdý Slovan, ktorý bol lepší v osobných súbojoch. Bol to remízový zápas, ktorý rozhodol exportný gól Lovata. V prvom polčase hrali obe mužstvá v podobnom rozostavení zrkadlovo, nebol to pekný futbal. Chceli sme cez prestávku zmeniť systém a dostať sa viac do hry, lebo Slovan nás v niektorých situáciách ´prehrával´. Dnes sme neboli kvalitní, nikto z hráčov to nezobral na seba a preto sme prehrali," pomenoval príčinu neúspechu tréner Spartaka Michal Gašparík, ktorého mužstvo figuruje na šiestom mieste tabuľky.



Kapitán domáceho tímu Martin Mikovič bol rovnako kritický k výkonu v prvom polčase, ktorý nepriniesol veľa krásy: "Bol to asi najškaredší polčas v derby. Veľa súbojov, nakopávané lopty a minimum šancí. Takto sme si to nepredstavovali my a zrejme ani Slovan. Potom sme zmenili rozostavenie, išli sme na dvoch útočníkov. Slovan dal gól, vyrovnali sme, ale životná strela Lovata rozhodla inak remízový zápas. Sme smutní, že sme prehrali derby. Strašne sme si na Slovan verili, ale súper ukázal kvalitu a skúsenosti."