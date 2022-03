Derby pražských S ovládla Slavia

Česká liga - 24. kolo:



SK Slavia Praha - AC Sparta Praha 2:0 (1:0)



Góly: 41. Lingr, 90.+2. SCHRANZ



/I. Schranz hral do 90.+9. min, J. Hromada nastúpil v 90.+9. min - D. Hancko hral deo 59. min, L. Haraslín do 74. min, D. Holec chytal celý duel/







Jablonec - FC Hradec Králové 1:1 (0:0)



Góly: 90. Ikaunieks - 70. Kubala



/J. Považanec (Jablonec) do 68. min/







FK Teplice - 1. FC Slovácko 0:1 (0:0)



Gól: 55. Cicilia



/P. Šimko celý duel, M. Tomič (obaja Slovácko) nastúpil v 80. min /







FK Mladá Boleslav - MFK Karviná 1:0 (1:0)



Gól: 21. Doudera



/S. Dancák 90. min, M. Leitl sedel na lavičke - P. Bajza odchytal celý duel/

Praha 6. marca (TASR) - Futbalisti Slavie Praha zdolali v nedeľnom zápase 24. kola českej ligy mestského rivala Spartu 2:0. O druhý gól sa postaral v druhej minúte nadstaveného času slovenský útočník Ivan Schranz.Schranz využil ideálnu prihrávku od Stanislava Tecla, obišiel slovenského brankára Sparty Dominika Holeca a do prázdnej bránky umiestnil poisťujúci zásah.Slavia si pripísala štvrté víťazstvo v sérii a naďalej zostáva bok po boku s Plzňou v boji o titul. Oba tímy majú rovnaký počet 60 bodov a odohraných 24 duelov. Sparta má na 3. mieste o desať bodov a jeden duel menej.