Derby pre Florko Košice, Prešovskí florbalisti prvý raz triumfovali

Extraliga mužov – 9. kolo

FBK Nižná vs Tsunami Záhorská Bystrica 4:5 (1:3, 3:2, 0:0)

Góly: 20. Latka (Santer), 33. Medžo (Santer), 34. Jurica (vl.gól), 36. Reguly (Semančík), - 2. Šifra (Bujna), 16. Šifra (Banga), 17. Banga (Kovaľ), 22. Kovaľ (Kešelák), 40. Kupec (Chochol)



FBC alkoholonline.sk Prešov vs ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 7:3 (1:0, 2:1, 4:2)

Góly: 20. Aštary, 29. Adamov (Štupák), 31. Frivaldský (Štupák), 51. Štofko (Štupák), 54. Turcsányi, 60. Turcsányi, 60. Pankuch (Krivda) - 27. Čuporák (Kažimír), 58. Nôta (Bachan), 58. Bachan (Beriac)



FaBK ATU Košice vs FK Florko Košice 1:10 (0:3, 1:1, 0:6)

Góly: 27. Kročko (Kerekeš), - 3. Kátlovský (Hrabčák), 4. Komínek (Petruš), 20. Komínek (Vašíček), 23. Kátlovský (Hrabčák), 46. Hrabčák (Kátlovský), 48. J.Blaško (Hrabčák), 48. Doša (Vyšňan), 54. Hrabčák (Vašíček), 56. Hutka (Kátlovský), 56. Bačišin



ŠK 1. FBC Florbal Trenčín vs FBK AS Trenčín 13:2 (5:2, 3:0, 5:0)

Góly: 9. Galajda (Dobrovodský), 14. Kvasnica (Kubovič), 17. Amrich (Kubovič), 19. Amrich (Machara), 20. Rendl (Mitucha), 23. Mandinec (Ondrášik), 29. Machara (Kubovič), 32. Ondrášik, 41. Kubovič (Amrich), 47. Kvasnica, 47. Mitucha (Galajda), 51. Mitucha (Repka), 57. Rendl (Mitucha) – 7. Wágner (Vácval), 11. Oriešek (Kusenda)



TEMPISH CAPITOL Floorball Club vs Exel Snipers Bratislava 5:9 (1:4, 4:2, 0:3)

Góly: 18. Gíret (Szabó), 22. Pavlák, 23. Benedig (Adamčík), 32. Cifranič (Filipak), 38. Pavlák (Cifranič) – 4. Nikulin, 12. Steller (Pápay), 14. Steller (Pauhof), 15. Pacek (Nikulin), 30. Vrábel (Steller), 35. Pacek (Nikulin), 49. Pacek (Kelbel), 57. Paracka (Pápay), 57. Vránek



ŠK Victory Stars Dubnica n/V vs FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 2:10 (2:1, 0:5, 0:4)

Góly: 11. Mutala (Oberta), 19. M.Bulko (Madaj) – 19. Sabol (Borik), 24. Kubička (Jančo), 24. Cvacho (Miške), 32. Korček (Zajac), 35. Melega (Cvacho), 40. Kubička (Jančo), 46. Kubička, 48. Korček (Sabol), 55. Zajac (Michalčík), 59. Šútora (Meleg)





Bratislava 18. novembra (TASR) - Florbalisti FaBK ATU Košice prehrali v 9. kole extraligy s FK Florko Košice 1:10. Hráči FBC alkoholonline.sk Prešov zaznamenali prvé víťazstvo v sezóne, keď zdolali ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 7:3.