Derby v lige pre City po vyše 30 mesiacoch, Solskjaera mrzí krok vzad

Manchester 7. novembra (TASR) - Po jednoznačnom priebehu triumfoval úradujúci anglický futbalový majster Manchester City na pôde mestského rivala United v sobotnom 11. kole Premier League. Od vyššej prehry ako 0:2 "červených diablov" zachránil skvelými zákrokmi brankár David de Gea. Obhajca sa v neúplnej tabuľke dostal na druhé miesto, na lídra Chelsea Londýn, ktorý doma len remizoval s Burnley 1:1, stráca tri body.



United prehrali v lige štvrtýkrát z uplynulých šiestich zápasov a sú na 5. priečke. Môže ich z nej zosunúť ešte Arsenal, ktorý v nedeľu hostí Watford. MUFC na Old Trafford inkasoval už v 14. súťažnom stretnutí za sebou, horšiu sériu mal len v rokoch 1958-1959 (21 zápasov). City sa podarilo v lige vyhrať v derby po viac ako 30 mesiacoch a deviatykrát z uplynulých dvanástich vzájomných duelov sa zrodilo víťazstvo hosťujúceho tímu.



"Citizens" sa rýchlo ujali vedenia, keď si center Joaa Cancela z ľavej strany nešťastne zrazil do vlastnej siete Eric Bailly. Aj druhá gólová akcia "Citizens" sa začala u Cancela. Portugalčan pred odchodom do šatní zakrútil loptu do šestnástky, Luke Shaw ju púšťal s vedomím, že nenájde adresáta, no Bernardo Silva ju stihol šikovne tečovať za chrbát Davida de Geu - 0:2. United sa ani po prestávke nedokázali dostať do tempa, hrali na nízkom rýchlostnom stupni. V útoku boli bezzubí, bránku súpera ohrozili počas celého stretnutia len jednou priamou strelou. Ďalšia strata bodov tak opäť nastolila otázku pokračovania Oleho Gunnara Solskjaera na lavičke klubu. To bolo ohrozené už po domácom debakli 0:5 s FC Liverpool, Nór si "predĺžil život" triumfom 3:0 na ihrisku Tottenhamu a remízou 2:2, ktorú v súboji Ligy majstrov v Bergame proti Atalante zariadil dvoma gólmi Cristiano Ronaldo.



"Najlepší spôsob ako umlčať Old Trafford, je držať loptu množstvom prihrávok a udrieť v šestnástke v správnych momentoch. A to sme dnes urobili. Hrali sme naozaj dobre," zhodnotil duel podľa agentúry AP španielsky kouč hostí Pep Guardiola a podal aj taktický recept na úspech proti rivalovi: "Ak proti nim útočíte rýchlejšie ako by ste mali a útok nedokončíte, potom môžu v rýchlom protiútoku udrieť oni. V tom sú dobrí. Preto sme potrebovali zápas s milión prihrávkami. Chceli sme držať loptu na našich kopačkách, nechať súpera na dištanc a potom stále hrať v ich šestnástke alebo v jej okolí."



Solskjaera sklamal výkon tímu a vyjadril sa aj k svojej budúcnosti. "Je to frustrujúce, najmä keď po víťazstve v zápase s Tottenhamom sme si mysleli, že sme urobili krok či dva vpred. Tento výkon je zasa poriadnym krokom vzad. Takýto spôsob prehry sa mi nepáči. Ak aj prehráte s lepším súperom, chcete vidieť hrať Manchester United lepšie ako v tomto súboji," zhodnotil Nór, ktorý sa ešte necíti "na odstrel": "Mám celý čas dobrú komunikáciu s tímom aj klubovým vedením. Úprimne a otvorene sa rozprávame o situácii. Pracujem pre Manchester United stále a chcem pre tím to najlepšie, samozrejme tak dlho, pokiaľ ho budem viesť. Stále chcem pracovať na zlepšení najlepšie ako dokážem."



Líder z londýnskej Chelsea zaváhal na Stamford Bridge proti FC Burnley a získal iba bod po remíze 1:1. V 33. minúte favorit otvoril skóre zásluhou Kaia Havertza. V ďalšom priebehu stretnutia sa však hráči "The Blues" predbiehali v spaľovaní šancí, za čo v 80. minúte pykali. Ojedinelý ofenzívny výpad hostí zakončil dorážkou zblízka český útočník Matěj Vydra a zariadil prekvapujúcu deľbu bodov. K "The Blues" sa v nedeľu na rozdiel bodu môže priblížiť FC Liverpool, ktorý hrá na West Hame. "Samozrejme, súper mal šťastie, ale preto ľudia milujú futbal, keďže je možné vyhrať aj zápasy ako bol tento. Ak by sme tento zápas hrali 100-krát, tak 99-krát by sme vyhrali, dnes sa to ale nestalo. Ak mám zhodnotiť to, čo som videl od postrannej čiary, poviem, že sme odohrali fantastický zápas so skvelým nasadením a prístupom. Údaje mi ukázali, že sme hrali vo vysokej intenzite. Som veľmi spokojný so stavom, v akom sa momentálne mužstvo nachádza. Mali sme dať ale druhý gól a rozhodnúť. Samozrejme, som veľmi nespokojný s konečným výsledkom, ale môže sa stať, tak ako dnes, že šťastnejší vám ukradne body," vyjadril sa lodivod Chelsea Thomas Tuchel.