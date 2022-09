Derby v Trnave sa skončilo remízou, Slovan bez gólu už tri zápasy

Trnava 19. septembra (TASR) - Nedeľné derby v najvyššej slovenskej súťaži medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava sa skončilo bezgólovou remízou. O šance na oboch stranách však nebola núdza a domáci mali na dosah najtesnejšiu výhru v úplnom závere, keď nepremenili priamy kop.



Spartak mal príležitosti aj v prvom dejstve, na polovici svojho súpera sa však usadil až po prestávke, keď tréner Michal Gašparík pristúpil k zmene taktiky. "V prvom polčase sme chceli hrať na dvoch útočníkov a troch obrancov, keby sme mali kvalitu na lopte, ťažko by to bránili. Zmena na štvorku nás dostala k typickejšej hre," uviedol Gašparík na tlačovej konferencii po stretnutí. Scenár z vlaňajšej jesene sa neopakoval – domáci priaznivci síce použili v druhom dejstve pyrotechniku, no dohralo sa bez väčších problémov. Pre svoj tím vytvorili kvalitnú atmosféru pred šnúrou stretnutí na pôde súpera.



"Škoda, že sme sa dnes rozlúčili remízou bez gólov. Zápasy vonku nám nevadia, veľakrát sa tam hrá lepšie ako doma," priznal Gašparík, ktorého tím nebude na Štadióne Antona Malatinského až do 11. novembra, keď privíta v 18. kole nováčika zo Skalice.



Tréner hostí Vladimír Weiss st. bol spokojný s výkonom, je si však vedomý, že jeho mužstvo musí začať strieľať góly. Do niekoľkých šancí sa dostal napríklad Giorgi Čakvetadze, ktorý na dvakrát neprekonal Dominika Takáča v úniku. "Belasí" neskórovali už v troch zápasoch po sebe, predtým prekvapivo zaváhali v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy (EKL) proti Žalgirisu Vilnius (0:0) a na pôde Pjuniku Jerevan, ktorému podľahli 0:2.



"Porozprávali sme sa, nemôžeme hrať tak ako v Jerevane. Aj ja si beriem nejakú časť zodpovednosti na seba. Chcel som na dnešok šetriť Ramireza aj Vlada. Ten je po zranení, nepôjde to hneď. Teraz sa môžu dostať do zápasového tempa v Slovenskom pohári, aj keď je to so súperom z nižšej ligy," opísal situáciu svojho tímu kormidelník hostí. Venezuelčan nastúpil v základe a v 70. minúte ho vystriedal práve Weiss ml.



Oddych v stretnutí na pôde piatoligového Branču by mal naopak dostať Myenty Abena, ktorý zohráva kľúčovú úlohu na stopérskom poste a v nedeľu zasiahol aj pri niekoľkých príležitostiach Spartaka. V strede poľa sa zas presadil Juraj Kucka, ktorý mal takisto viacero možností na skórovanie.



"Odohral asi najlepší zápas v lige, dokázal podržať loptu a v strede sme ich dokázali ubehať. Musíme byť nebezpečnejší z krídel," dodal kouč Slovana. Jeho tím vedie tabuľku o tri body pred Podbrezovou, jediným súperom, ktorý ho dokázal v tomto ročníku FL zdolať. Oba tímy majú oproti tretej Trnave zápas k dobru. Tá stráca na "Belasých" štyri body.