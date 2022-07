Derek Lalonde sa stal novým trénerom Detroitu Red Wings

Detroit 1. júla (TASR) - Derek Lalonde sa stal novým trénerom hokejistov Detroitu Red Wings. Štyridsaťdeväťročný Američan nahradil na tomto poste Jeffa Blashilla, s ktorým klub po siedmich sezónach ukončil spoluprácu na konci apríla.



Lalonde sa na poste hlavného trénera predstaví v profilige po prvý raz. Uplynulé štyri sezóny pôsobil ako asistent v Tampe Bay Lightning, s tímom získal dva Stanleyho poháre v rokoch 2019/2020 a 2020/2021. "Som nadšený, že ma vymenovali za hlavného trénera Red Wings. Rád by som poďakoval majiteľovi Red Wings Chrisovi Ilitchovi ako aj generálnemu manažérovi Stevovi Yzermanovi a manažérskemu tímu Red Wings za to, že mi zverili príležitosť viesť tento klub. Som pripravený pracovať, v Detroite je pred nami veľmi svetlá budúcnosť," citoval Lalondeho portál nhl.com.



Keď Lalonde prišiel v júli 2018 do Tampy, Yzerman bol v tom čase generálnym manažérom Lightning. "Lalonde sa ukázal ako vynikajúci tréner na každej úrovni a uplynulé štyri sezóny strávil v NHL ako súčasť veľmi úspešného programu v Tampe Bay. Cítime, že je pripravený urobiť ďalší krok vo svojej kariére ako hlavný tréner Detroitu," povedal Yzerman.