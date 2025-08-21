Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Desať ľudí utrpelo zranenia počas zápasu v Buenos Aires

Na snímke bitka medzi fanúšikmi argentínskeho Independiente a čilskeho Universidad de Chile (uprostred) počas osemfinálovej odvety Juhoamerického pohára v argentínskom Buenos Aires 20. augusta 2025. Foto: TASR/AP

K incidentu došlo počas polčasovej prestávky za nerozhodného stavu 1:1.

Autor TASR
Buenos Aires 21. augusta (TASR) - Desať ľudí utrpelo zranenia a ďalších 90 zatkla polícia počas nočného futbalového zápasu medzi argentínskym Independiente a čilským Universidad de Chile. Na štadióne v Buenos Aires vypukli násilnosti zo strany fanúšikov a duel sa nedohral.

K incidentu došlo počas polčasovej prestávky za nerozhodného stavu 1:1. Hosťujúci fanúšikovia začali hádzať kamene, palice, fľaše i sedadlá do sektora domácich priaznivcov, v dôsledku čoho vypukla hromadná bitka. Fanúšikov čilského tímu začali aj vyzliekať, jeden z nich dokonca zoskočil z tribúny, aby sa vyhol násiliu.

V hlavnom meste Argentíny sa v noci hrala osemfinálová odveta Juhoamerického pohára, prvý zápas vyhralo čilské mužstvo 1:0. Stretnutie bolo napokon prerušené v 48. minúte, pripomenula agentúra AFP.
