Desať ľudí utrpelo zranenia počas zápasu v Buenos Aires
K incidentu došlo počas polčasovej prestávky za nerozhodného stavu 1:1.
Autor TASR
Buenos Aires 21. augusta (TASR) - Desať ľudí utrpelo zranenia a ďalších 90 zatkla polícia počas nočného futbalového zápasu medzi argentínskym Independiente a čilským Universidad de Chile. Na štadióne v Buenos Aires vypukli násilnosti zo strany fanúšikov a duel sa nedohral.
K incidentu došlo počas polčasovej prestávky za nerozhodného stavu 1:1. Hosťujúci fanúšikovia začali hádzať kamene, palice, fľaše i sedadlá do sektora domácich priaznivcov, v dôsledku čoho vypukla hromadná bitka. Fanúšikov čilského tímu začali aj vyzliekať, jeden z nich dokonca zoskočil z tribúny, aby sa vyhol násiliu.
V hlavnom meste Argentíny sa v noci hrala osemfinálová odveta Juhoamerického pohára, prvý zápas vyhralo čilské mužstvo 1:0. Stretnutie bolo napokon prerušené v 48. minúte, pripomenula agentúra AFP.
