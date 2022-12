Desať rokov od Vlhovej debutu v SP, Shiffrinová: Úžasné, čo dokázala

Semmering 29. decembra (TASR) - Presne pred desiatimi rokmi absolvovala slovenská lyžiarka Petra Vlhová prvé preteky vo Svetovom pohári. V rakúskom Semmeringu vtedy skončila v slalome na jedenástom mieste, keď si oproti prvému kolu polepšila o päť priečok. Vo štvrtok bola držiteľka veľkého glóbusu zo sezóny 2020/2021 a olympijská víťazka z Pekingu 2022 štvrtá v rovnakej disciplíne, o 76 stotín za víťazkou a svojou dlhoročnou súperkou Mikaelou Shiffrinovou.



"Desať rokov ubehlo ako voda a veľmi veľa vecí sa zmenilo. Konkrétne ja ako človek i po športovej stránke. Už mám toho veľa za sebou a som naozaj hrdá na svoje úspechy. A stále nekončím," uviedla Vlhová v stredu k výročiu. V rakúskom stredisku odvtedy štartovala ešte deväťkrát, v sezóne 2018/2019 zvíťazila v obrovskom slalome (2018) a o deň neskôr pridala druhé miesto v slalome. V "obráku" skončila druhá aj v utorok.



"Je za tým veľmi veľa práce a odriekania. Keď si to človek uvedomí, je neskutočné, čo dokázal v takých podmienkach náš tím. Najmä Peťa," povedal k výročiu manažér tímu Boris Vlha po stredajšom obrovskom slalome. Prvé preteky svojej sestry má stále v pamäti: "Sú to krásne spomienky. V druhom kole som stál na štarte a boli tam mená, ktoré som dovtedy videl len v televízii. Úžasné."



Samotná lyžiarka si slalom spred desiatich rokov nedokázala vybaviť presne. "Bolo to dávno. Stres je vždy a určite bol aj tam, na prvých pretekoch SP. Som však šťastná, že som dokázala vtedy bodovať," opísala svoje pocity Vlhová. Na štarte vtedy stála aj Shiffrinová, nedokončila však druhé kolo.



"O tomto výročí som nevedela a je dosť dobré. Nie je jednoduché dostať sa na vrchol pre Američanku, ale viem si predstaviť, že je to ešte náročnejšie pre Slovenku. To, čo dokázala a ako ju fanúšikovia podporujú, aj tu v Semmeringu, je niečo úžasné," povedala k výročiu americká lyžiarka. Hodnotu svojej rivality s Vlhovou podľa vlastných slov zatiaľ nevie oceniť: "My tu v podstate len lyžujeme. Dávame do toho veľa energie a je náročné povedať, aká výnimočná je táto rivalita. Možno si to uvedomím o 50 rokov. Nie je pre nás jednoduché byť stále na špici, vďaka Petre som sa v kariére zlepšovala a išla na svoj limit vo chvíľach, keď som si myslela, že už nemôžem ísť ďalej."







