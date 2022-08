Desať slovenských lodí postúpilo do semifinále C1

České Budějovice 12. augusta (TASR) - Desať z dvanástich slovenských lodí postúpilo z piatkových kvalifikačných jázd do semifinále C1 na majstrovstvách Európy juniorov a do 23 rokov, ktoré sa konajú v Českých Budějoviciach. Najlepší výkon predviedol Jaromír Ivanecký, ktorý vyhral kvalifikáciu medzi juniormi. V prvej rozjazde si pripísal iba dve trestné sekundy a dosiahol najrýchlejší čas spomedzi všetkých pretekárov - 99,34 s.



Okrem neho priamo postúpil aj Samuel Krajčí, ktorý skončil v prvej jazde s tromi ťukmi a stratou 6,70 s na krajana na deviatom mieste. Dávida Štaffena diskvalifikovali, ale dokázal si následne postup zaistiť v opravnej jazde. Medzi juniorkami neuspeli v prvej jazde Stanislava Ďuratná a ani Petronela Ižová, keď skončili za najlepšou pätnástkou, no v druhej kvalifikačnej jazde úspešne zložili reparát. V semifinále však bude chýbať tretia slovenská juniorka Ema Diešková, ktorej nestačili na postup ani dve jazdy, v tej druhej dostala 50-sekundovú penalizáciu.



V kategórii do 23 rokov uspelo takisto päť zo šiestich slovenských lodí. Medzi mužmi sa prebojovali do semifinále Ľudovít Macúš z 12. a Juraj Dieška z 13. miesta, naopak, ani opravná jazda nestačila na postup Adamovi Janovčíkovi. Spomedzi žien sa kvalifikovali všetky tri Slovenky. Emanuela Luknárová predviedla tretí najlepší výkon, keď s dvomi trestnými sekundami obsadila tretiu priečku s mankom 2,34 s na najlepšiu domácu pretekárku Gabrielu Satkovú. V prvej kvalifikačnej jazde si postup zabezpečili aj desiata Soňa Stanovská a dvanásta Simona Glejteková.