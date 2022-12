Desaťtisíce Maročanov oslavovali v uliciach postup do osemfinále

Rabat 1. decembra (TASR) - Desaťtisíce Maročanov oslavovali vo štvrtok večer po celej krajine postup svojho národného tímu do osemfinále futbalových MS v Katare. Po triumfe nad Kanadou 2:1, ktoré znamenalo prvenstvo v základnej F-skupine, vyšli priaznivci do ulíc hlavného mesta Rabatu a ďalších miest, kde tancovali, mávali vlajkami a zapaľovali pyrotechniku.



"Marocký tím zopakoval úspech z roku 1986," napísal tamojší spravodajský web Hespress. Maroko postúpilo na MS zo základnej skupiny doteraz iba raz, podarilo sa mu to pred 36 rokmi v Mexiku. V osemfinále si v utorok 6. decembra o 16.00 SEČ v Al Rajáne zmeria sily s druhým tímom E-skupiny, pripomenula agentúra DPA. Z druhej priečky skupiny idú ďalej úradujúci vicemajstri sveta Chorváti.