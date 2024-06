Francúzsky tréner Deschamps: Ak by sa rozhodovalo, Mbappe by hral

Lipsko 22. júna (TASR) - Očakávaný šláger D-skupiny na ME Holandsko - Francúzsko divákov gólom nepotešil. Obe mužstvá majú na konte po druhom stretnutí štyri body a postup do vyraďovacej časti by ich nemal minúť. Francúzi nechali odpočívať Kyliana Mbappeho, ktorý si v zápase proti Rakúsku zlomil nos a turnaj dohrá s maskou.



Úradujúci vicemajstri sveta Francúzi si v prvých dvoch stretnutiach na šampionáte pripísali iba jeden gól a aj ten dal do vlastnej siete rakúsky obranca Maximilian Wober. Tréner Didier Deschamps však napriek tomu nechal svoju najväčšiu útočnú hrozbu na lavičke a neľutuje to. Vie, že ju bude potrebovať v dôležitejších fázach turnaja. "Každý deň sa jeho stav zlepšuje. Ak by sme hrali rozhodujúci zápas, premyslel by som si dvakrát, či ho postavím. Dostali sme sa však do bodu, keď nepostaviť ho bolo pre neho lepšie. Myslím, že to bolo uvážené rozhodnutie," vysvetlil kouč Francúzov svoju voľbu nechať Mbappeho na lavičke. Bez jeho prítomnosti na trávniku nedokázali Francúzi zvíťaziť už v siedmich dueloch za sebou v uplynulých dvoch rokoch.



Novú posilu Realu Madrid nahradil jeho čerstvý spoluhráč Aurelien Tchouameni. Bola to jediná zmena Deschampsa v základnej zostave. "Vždy sa snažím robiť také rozhodnutia, aby bola v tíme rovnováha. Jediné, čo dnes ľutujem je, že sme neukázali efektivitu. Mali sme päť, alebo šesť príležitostí skórovať," prezradil tréner Les Bleus.



Holanďania nemali v zápase toľko šancí ako ich súper, no práve oni loptu do priestoru brány dostali. V 69. minúte rozvlnil sieť Xavi Simons, rozhodcovia však gól neuznali v spolupráci so systémom VAR. Usúdili, že Denzel Dumfries bol mimo hry, keď bránil brankárovi Mikeovi Maignanovi vo výhľade. Tréner "oranžových" Ronald Koeman s tým však nesúhlasil. "Dumfries stál v ofsajde, no priestor Maignana nenarušil. Ak sa niečo také stane, podľa mňa ide o legitímny gól. Navyše, to sa musí päť minút skúmať video, aby sa na niečo také prišlo? Nerozumiem tomu," posťažoval sa kouč Holanďanov.



Holanďania sú pred záverečným kolom v skupine v lepšej pozícii ako Francúzi. Majú síce na konte taktiež štyri body, no dali viac gólov, keďže nad Poliakmi zvíťazili 2:1. Francúzi si zapísali triumf nad Rakúskom 1:0 a patrí im druhé miesto. Oba tímy by nemali chýbať v najlepšej šestnástke, minimálne po postupe z tretieho miesta. Francúzi na záver nastúpia v Dortmunde proti Poliakom, ktorí už nemôžu ísť ďalej. Holanďanov čakajú v Berlíne Rakúšania. Oba zápasy sa hrajú v utorok 25. júna o 18.00.