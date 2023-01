Deschamps bude trénovať Francúzov až do MS 2026

Paríž 7. januára (TASR) - Úradujúcich vicemajstrov sveta vo futbale Francúzov bude aj naďalej trénovať Didier Deschamps. Zmluvu predĺžil do MS 2026.



Prezident Francúzskej futbalovej federácie (FFF) Noel Le Graet pôvodne ponúkol Deschampsovi kontrakt iba do nadchádzajúcich ME 2024, no napokon sa obe strany dohodli na ďalšej až štvorročnej spolupráci. "Ďakujem prezidentovi FFF za vytrvalú podporu a vieru vo mňa. Tento postoj je základom úspechu nášho tímu," zverejnil podľa AFP Deschamps, ktorý priviedol Francúzov do finále na dvoch uplynulých MS a v roku 2018 v Rusku s nimi získal titul.