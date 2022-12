Deschamps by mal predĺžiť zmluvu s Francúzmi do roku 2026

Paríž 20. decembra (TASR) - Francúzsky futbalový tréner Didier Deschamps by mal pokračovať pri národnom tíme Francúzska. Päťdesiatštyriročný kouč rokuje o predĺžení kontraktu do MS v roku 2026. Informoval o tom športový denník L´Equipe.



Francúzsky kouč po neúspešnom finálovom zápase na MS v Katare proti Argentíne vyhlásil, že o budúcnosti bude rokovať s Francúzskou futbalovou federáciou (FFF) po návrate do Paríža. Špekulovalo sa, že nahradiť by ho mohol bývalý tréner Realu Madrid Zinedine Zidane, avšak Deschamps má mať podporu šéfa FFF Noela Le Graeta.



Súčasný kormidelník "Les Bleus" pôsobí na lavičke od roku 2012 a tím doviedol druhýkrát za sebou do finále MS. Obhajobu titulu však Francúzom prekazili futbalisti Argentíny, ktorí v napínavom boji o titul zvládli lepšie záverečný rozstrel z 11 m, keď po predĺžení bol stav 3:3.