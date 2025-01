Deschamps má po MS 2026 skončiť na lavičke Francúzska

Paríž 8. januára (TASR) - Didier Deschamps má po MS 2026 skončiť vo funkcii trénera francúzskej futbalovej reprezentácie. Informovali o tom francúzske denníky L'Equipe i Le Parisien, podľa ktorých by mal 56-ročný kouč oficiálne oznámiť odchod v stredajšom rozhovore s Brigitte Macronovou.



Deschamps vedie tím od júla 2012 a je najdlhšie pôsobiaci tréner Francúzska. S "Les Bleus" triumfoval na MS 2018 v Rusku a stal sa iba tretím mužom histórie, ktorý získal titul majstra sveta ako hráč (1998) aj tréner. Národný tím doviedol do celkovo troch finálových súbojov na veľkých turnajoch, na ME 2016 Francúzi prehrali s Portugalskom a na MS 2022 s Argentínou. Informácie priniesla agentúra AFP.