Deschamps neuspel na súde so žalobou proti Cantonovmu výroku

Paríž 12. decembra (TASR) - Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps nepochodil so žalobou na svojho bývalého spoluhráča Erica Cantonu za ohováranie. Nepáčila sa mu tvrdá kritika pred ME 2016 za to, že v nominácii na šampionát opomenul Karima Benzemu a Hatema Ben Arfu.



Cantona vtedy vyjadril presvedčenie, že za ich vynechaním zo zostavy je ich africký pôvod. "Deschamps je francúzske meno. Možno je jediný vo Francúzsku, ktorý sa volá francúzsky. Ben Arfa je momentálne najlepší hráč v Ligue 1, ale obaja majú svoj pôvod, trúfam si povedať," uviedol pred štyrmi rokmi bývalý stredopoliar Manchestru United.



Deschampsa sa jeho výrok dotkol, prostredníctvom advokáta označil jeho slová za neprijateľné a urážlivé. Parížsky súd však dal za pravdu Cantonovi, ktorý označil rozhodnutie za svoje "víťazstvo". Informoval o tom web BBC.